“IL GIORNO CHE MI FARÒ SPIEGARE QUELLO CHE HO DETTO DA UN ESPONENTE DEL M5S MI DIMETTO” – GIORGIA MELONI SBOTTA AL SENATO CONTRO LA GRILLINA DOLORES BEVILACQUA E, URLANDO, RINFACCIA AL M5S I COSTI DEL SUPERBONUS: “LA LEGGEREZZA CON CUI VOI DEL M5S AFFRONTATE LE CRISI INTERNAZIONALI È PARI SOLO A QUELLA CON CUI AVETE AFFRONTATO IL BILANCIO DELLO STATO QUANDO ERAVATE AL GOVERNO. CI VUOLE UNA MASCHERA DI FERRO PER ACCUSARE QUESTO GOVERNO DI GETTARE SOLDI DALLA FINESTRA, LI AVETE GIÀ GETTATI TUTTI PER RISTRUTTURARE IL 4% DELLE CASE DEGLI ITALIANI…” – VIDEO

(ANSA) - Scintille in Aula fra Giorgia Meloni e i senatori del M5s al termine delle repliche della premier sulle sue comunicazioni a Palazzo Madama in vista del Consiglio europeo. La presidente del Consiglio ha riservato la sua ultima risposta all'intervento della senatrice pentastellata Dolores Bevilacqua.

"Ci vorrebbe troppo tempo per rispondere alla sequela di inesattezze, mista a menzogne, che è riuscita a condensare in pochi minuti di intervento - ha attaccato -. Io ho detto che, se nel fare la transizione ecologica, cosa su cui siamo d'accordo, imponiamo l'uso di un'unica tecnologia, l'elettrico, ci consegniamo a nuove dipendenze. Non so - ha continuato Meloni mentre si sollevavano grida da una parte e dall'altra - se lei ha capito o sta strumentalizzando. Ma garantisco che il concetto non è difficile".

Così si è movimentata una seduta fino a quel momento più tranquilla rispetto ad altre occasioni di acceso confronto fra opposizioni e premier in Parlamento. "Penso che - ha continuato Meloni mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa cercava di riportare il silenzio in Aula richiamando il gruppo dei 5 Stelle - il giorno che mi farò spiegare cosa ho detto da un esponente del M5s mi dimetto, mi dimetto". "E comunque - ha continuato replicando alle urla che arrivavano dai banchi del M5s - temo che non vi aiuterebbe...".

"Presidente - l'invito di La Russa -, prosegua senza dialogo". E Meloni si è rivolta ancora alla senatrice Bevilacqua: "È veramente irresponsabile nello scenario che stiamo vivendo, far credere ai giovani italiani che andranno in guerra in Ucraina, solo per raggranellare qualche voto. La leggerezza con cui voi del M5s affrontate le crisi internazionali è pari solo a quella con cui avete affrontato il bilancio dello Stato quando eravate al governo".

Poi, alzando il tono della voce, la presidente del Consiglio, ha aggiunto: "Ci vuole una maschera di ferro per accusare questo governo di gettare soldi dalla finestra. Anche volendo non potrebbe farlo, perché li avete già gettati tutti voi lasciando 200 miliardi di euro da pagare che potrebbero essere destinati a sanità, pensioni, lavoro, e che invece voi avete destinato a ristrutturare il 4% delle case degli italiani, prevalentemente seconde case. Vi prego, vi prego, ci vuole veramente coraggio a dire che noi gettiamo i soldi dalla finestra".

"Mi sembra che adesso da tutti i lati sia opportuno...", è intervenuto La Russa cercando di placare le urla incrociate, e a Meloni che gli spiegava di aver "finito", ha risposto: "No ma puoi proseguire. Lasciamo concludere il presidente". E così è arrivata l'ultima stoccata della premier: "È possibile che io faccia opposizione ai cittadini ma non è quello che i cittadini hanno detto nel giugno scorso".

