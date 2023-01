A DAVOS IL GOVERNO ITALIANO NON C’ERA, MA DRAGHI SÌ – “MARIOPIO” È RIMASTO TRE GIORNI E HA TENUTO ALCUNE CONFERENZE A PORTE CHIUSE PER LE GRANDI BANCHE ANGLO-AMERICANE. UN MODO PER DIRE CHE È PRONTO A TORNARE A LAVORARE CON I PRIVATI – CHI LO CONOSCE BENE NON SI STUPISCE: “È UNA NON NOTIZIA. È COME QUANDO MASTROIANNI ANDAVA ALLA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA. QUELLO ERA IL SUO HABITAT…”