“GIUSEPPI”, GUARDA E IMPARA - I “RISTORI” DI ANGELA MERKEL SONO MOLTO PIÙ CONSISTENTI DI QUELLI DI CONTE E GUALTIERI: LA CANCELLIERA HA STANZIATO SULL’UNGHIA 10 MILIARDI. NON SOLO: LE AZIENDE CON MENO DI 50 DIPENDENTI RICEVERANNO A NOVEMBRE IL 75% DEI LORO INCASSI NELLO STESSO MESE DEL 2019…

Paolo Valentino per il “Corriere della Sera”

«È un giorno difficile per chi ha responsabilità politiche. Ma dobbiamo agire e farlo adesso». Usa uno spartito drammatico ed emotivo a lei non familiare, Angela Merkel, per annunciare il nuovo lockdown di 4 settimane in tutta la Germania, deciso ieri nel vertice tra il governo federale e i premier dei sedici Länder.

Di fronte allo sviluppo dei contagi (ieri i nuovi casi sono stati quasi 15 mila, il dato più alto dall' inizio della pandemia) la cancelliera riesce finalmente a imporre ai riottosi leader regionali la sua linea dura, tesa a limitare quanto più possibile i contatti fra le persone, varando misure che lei stessa ammette saranno «pesanti per l' intero Paese». «Il nostro sistema sanitario oggi può ancora reggere con questa sfida», spiega Merkel, «ma a questo ritmo di nuove infezioni raggiungeremo i limiti delle nostre capacità in poche settimane».

Così, dal 2 novembre dovranno nuovamente chiudere ristoranti, bar, cinema, teatri, sale da concerto, saloni di bellezza, palestre, piscine e bordelli. I gastronomi potranno tuttavia tenere aperto il servizio da asporto. Gli alberghi non potranno più ospitare turisti ma soltanto persone in viaggio per lavoro o affari, mentre il governo sconsiglia fortemente ogni spostamento non urgente o necessario. I contatti privati saranno limitati a 10 persone, appartenenti al massimo a due famiglie, e saranno intensificati i controlli. Sospese le manifestazioni sportive amatoriali.

Quelle dei professionisti potranno continuare, ma a porte chiuse a cominciare dalla Bundesliga, dove finora erano ammesse fino a 1000 persone. Rimangono aperti supermercati, centri commerciali e negozi al dettaglio, sia pure con ingressi contingentati. E questa volta, al contrario di marzo, restano aperte in tutta la Germania anche scuole e asili nido, sempre nel rispetto dei protocolli igienici e di distanziamento stabiliti in estate. Una scelta di civiltà, che dovrebbe far riflettere altri Paesi europei che, come l' Italia, hanno fatto la scelta opposta.

Sul piano economico, il governo cerca di addolcire la pillola con un pacchetto di ammortizzatori, 10 miliardi, per compensare parzialmente le aziende colpite. Quelle con meno di 50 dipendenti riceveranno in novembre il 75% dei loro incassi nello stesso mese del 2019. Per artisti e autonomi dello spettacolo, prestiti di emergenza quasi senza interesse. Nel motivare con la solita puntualità e competenza le misure, Merkel fa due ammissioni allarmanti.

La prima è che al momento attuale «non è più possibile dire da dove venga il 75% dei contagi», da cui la necessità delle chiusure ad ampio spettro. L' altra è che i Gesundheitsamt, gli uffici d' igiene sparsi in tutta la Germania, sono in sofferenza e non riescono più a seguire la catena dei contagi. L' obiettivo primario delle nuove restrizioni, spiega la cancelliera, è «riprendere il controllo della tracciabilità dei contagi queste catene e appiattire di nuovo la curva».

Secondo il ministro-presidente della Baviera, Markus Söder, il più forte sostenitore della linea della cancelliera, quella approvata ieri «è una terapia di quattro settimane, speriamo sia la dose giusta».

