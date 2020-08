25 ago 2020 13:15

“GOFFREDO BETTINI È IL CASALEGGIO DEL PD” - MERLO: “CUSTODE DEI VALORI DI UNA SINISTRA CHE FORSE NON ESISTE, BETTINI NEL PD NON HA RUOLI, MA DETTA LA LINEA. VIVE IN THAILANDIA E "REGNA" SU ROMA. LANCIA STRATEGIE, GUIDA LE TATTICHE, DIALOGA CON I GIORNALI E METTE IN DIFFICOLTÀ PURE ZINGARETTI DI CUI È "IL MAESTRO". LA SUA "PIATTAFORMA DEL NUOVO RIFORMISMO" È SUBITA COME LA PIATTAFORMA ROUSSEAU NEI 5 STELLE…”