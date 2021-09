“GOMBLOTTO” – GIULIANO FERRARA: "PERCHÉ UN CERTO NUMERO DI PERSONE NON SI LASCIA CONVINCERE DAI DATI SCIENTIFICI? L’OPPOSIZIONE ALLA SCIENZA E IL RIGETTO DELLE TECNOLOGIE MEDICHE SONO, PER UNA MINORANZA CHIASSOSA E FURIBONDA DI ANTAGONISTI, UN CAPITOLO DELLA GUERRA CULTURALE CHE FA DA SURROGATO, IN TEMPO DI PACE E CONVERGENZA UNIVERSALE, ALL’EPOCA DELLE GRANDI GUERRE GUERREGGIATE…"

Perché un certo numero di persone non si lascia convincere dai dati di fatto, considera con sospetto informazioni di base scientifica?

Una ragione che forse spiega il fenomeno è nel bisogno di antagonismo ideologico.

I No vax sono sempre esistiti, ma in queste forme il movimento militante no vax è una novità, è nuova la motivazione del complotto, la mobilitazione attiva e con strumenti propagandistici e politici, l’ideologia che rigetta per ragioni antropologiche di conio libertario l’uso della mascherina, il distanziamento sociale, e si fa appello a manifestare in piazza, degenera in violenta persecuzione di operatori del settore e giornalisti, cerca di alimentare una contrapposizione di aspro sapore morale contro regole e poteri di controllo su cui si fonda da sempre la coesione di una società democratica e liberale.

Il Novecento delle guerre, compresa la lunga stagione della Guerra fredda, ha dato sfogo ampiamente al conflitto latente nella condizione umana, la pace era subordinata alla battaglia tra opposti sistemi di valore.

Le classi dirigenti occidentali e i poteri totalitari avevano una forte legittimazione, organizzata secondo procedure liberali nel mondo non fascista e non comunista, e realizzata con la coazione e il conformismo di stato nei regimi autoritari di massa.

Nei due sistemi in conflitto vigeva il dogma del rapporto necessario con la realtà delle cose, il mondo di guerra era un universo machiavellico, razionalità e scienza erano schierate su fronti opposti ma concorrevano a una comune base culturale di tipo strumentale. Con l’esplosione della pace è cambiato tutto.

L’opposizione alla scienza, copertura di un potere malsano e malintenzionato, e il rigetto delle tecnologie mediche, la mobilitazione in forme populiste e antidemocratiche del movimento che vuole cancellare le regole inique scritte da poteri delegittimati sono, per una minoranza chiassosa e furibonda di antagonisti, un capitolo della guerra culturale che fa da surrogato, in tempo di pace e convergenza universale, all’epoca delle grandi guerre guerreggiate.

