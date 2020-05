5 mag 2020 18:06

“IL GOVERNO CI TRATTA COME DEI BAMBINI DEFICIENTI” – CACCIARI AL MASSIMO A “UN GIORNO DA PECORA”: “IL CONCETTO DI AFFETTO STABILE È UNA PERLA: LA DISTRUZIONE DI OGNI FORMA GIURIDICA” – “CONTE SI TAGLIA I CAPELLI DA SOLO COME ME? È MOLTO PIÙ BRAVO, CHI VEDE ME LO NOTA SUBITO, SE GUARDI IL PREMIER NON SI DIREBBE…”