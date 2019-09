“UN GOVERNO PER LA CRESCITA O NON AVRÀ I MIEI VOTI” – MATTEUCCIO RENZI È TORNATO IN PISTA E FA GIÀ (TRA)BALLARE LA MAGGIORANZA GIALLO-ROSÉ: “GLI IMPRENDITORI NON HANNO NULLA DA TEMERE DA UN GOVERNO CHE NASCE PER EVITARE L’AUMENTO DELL’IVA E CHE ABBASSA LO SPREAD. MA SE QUALCUNO VI VOLESSE FAR MALE…” – CALENDA: “TI SEMBRA NORMALE CHE UN EX SEGRETARIO DOPO UNA GIRAVOLTA A 180 MINACCI COSÌ?”

(LaPresse) - "L'Italia rischia grosso. La Brexit di Boris Johnson sarà un disastro sia per il Regno Unito sia per l'Europa. La frenata tedesca rallenterà la crescita anche nel nostro Nord Est. E in casa nostra il Pil oscilla tra lo zero e il negativo. E' un passaggio delicato, e' ora di finirla col teatrino dei bisticci: oggi si tira una linea di demarcazione". Lo ha detto il senatore del Pd ed ex premier Matteo Renzi in una intervista al Sole 24 Ore.

Per Renzi gli imprenditori e il mondo produttivo non hanno "nulla da temere da un governo che nasce per evitare l'aumento dell'Iva e che abbassa lo spread. Ma se qualcuno vi volesse far male - aggiunge sappiate che non avrà i numeri in Parlamento".

(LaPresse) - Per Renzi "da un lato chi vuole il bene dell'Italia accetti il compromesso e faccia il Governo. Dall'altro chi pensa solo all'interesse di parte continui pure a chiedere 'Elezioni' sapendo che sarebbero una sciagura per la nostra economia". Poi una sferzata al ledaedr della Lega Matteo Salvini: "Salvini - accusa Renzi - punta alle elezioni per bieco interesse ma il Parlamento non è il suo maggiordomo: ci sono delle regole e vanno rispettate. Si va a votare quando lo dice la Costituzione, non quando lo dice Instagram. Perchè servire le istituzioni e' una cosa seria, non e' indossare la felpa della Polizia. Perche' Salvini ha rotto all'improvviso? Cosa nasconde? Vuole forse nominare Savoini all'Eni? Se si vota a novembre, aumenta l'Iva: sarebbe la mazzata finale sui consumi delle famiglie".

Quanto al premier Giuseppe Conte, "i primi 14 mesi di Conte a Palazzo Chigi non sono stati brillanti. E del resto lui lo sa se è vero che è il primo a parlare di un governo di novità. Il destino è benevolo con l’avvocato pugliese: oggi gli viene offerta una seconda chance. Spero che vada meglio della prima".

Governo, Calenda a Renzi: Serio che minacci citando i 'suoi voti'?

(LaPresse) - "A te sembra normale che un ex segretario, che aveva detto 'starò zitto per due anni e farò il senatore semplice', dopo aver fatto una giravolta a 180 per fare un governo con i Cinque Stelle minacci il governo non ancora nato citando i 'suoi voti (parlamentari)'? È tutto normale? È serio? Va bene?". Lo ha scritto l'europarlamentare Carlo Calenda su Twitter facendo riferimento all'intervista rilasciata dall'ex premier Matteo Renzi al Sole 24 Ore.

