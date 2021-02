19 feb 2021 20:20

“IL GOVERNO DRAGHI? È LA DIMOSTRAZIONE DEL FALLIMENTO DELLA POLITICA” – MAURO CORONA ATTACK: “SEI LÌ PER AMMINISTRARE QUESTA ITALIA CHE SI È PRESA ANCHE MALAMENTE IN QUESTO PERIODO. E NON CE LA FAI, HAI BISOGNO DI UNO DA FUORI. E NON È LA PRIMA VOLTA. DOPODICHÉ NON È ALTRO, MI SEMBRA QUASI UN CONTE-TRE. SE IL TIMONIERE È IN GAMBA MA LA CIURMA È QUELLA CHE È NON CREDO CHE…” – VIDEO