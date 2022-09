“UN GOVERNO DRAGHI NON LO POSSIAMO ACCETTARE. LA LINEA È: O CONTE O MORTE” – NEL LIBRO DI EMANUELE BUZZI (GIORNALISTA DEL "CORSERA") LO “SCAZZO EPICO” TRA I BIG M5S DURANTE LE TRATTATIVE PER LA NASCITA DELL'ESECUTIVO GUIDATO DA MARIOPIO - GRILLO CHIAMA DI MAIO E GLI DICE CHE HA PARLATO CON DRAGHI E CHE IL M5S ENTRERÀ NEL GOVERNO. LUIGINO COMUNICA LA SCELTA AGLI ALTRI. BONAFEDE NON CI STA: “E’ UN TRADIMENTO NEI CONFRONTI DI CONTE”. E…

Estratto di “Polvere di Stelle”, di Emanuele Buzzi (ed. Solferino)

grillo di maio

«Allora, ci dimettiamo e andiamo all’opposizione: un governo Draghi non lo possiamo accettare. La linea è: o Conte o morte.» «Sì, questo non si discute.» La riunione in via Arenula, a Roma al ministero della Giustizia, è segretissima, al punto che è rimasta ignota finora.

Tra presenti e collegati in videocall ci sono tutti i rappresentanti che contano del Movimento: da Di Maio a Patuanelli, da Bonafede a Crimi, reduce da un’assemblea parlamentare nel pomeriggio. Il reggente ha appena spiegato ai gruppi parlamentari: «Un governo tecnico avrebbe mai potuto fare il reddito di cittadinanza? Avrebbe potuto fare misure costose ma innovative e di rilancio come il superbonus al 110% e le comunità energetiche? Queste sono operazioni che può fare un governo politico, non un governo che ha la necessità di far quadrare i conti. Un premier tecnico non fareb- be il bene del Paese, abbiamo già dato».

BONAFEDE CONTE

Sei persone si confrontano e hanno di fronte una gran- de responsabilità: quella di scegliere se aderire o meno a un governo di unità nazionale. A un certo punto il telefono di Di Maio squilla. È Grillo, che per mezz’ora spiega le novità. Il garante è reduce da una telefonata di un paio d’ore con Mario Draghi, in quel momento premier incaricato. Il colloquio tra i due ha avuto esiti inattesi: Draghi ha mostrato interesse per i temi della transizione ecologica e ha anche registrato le motivazioni del Movimento nel difendere il reddito di cittadinanza.

BEPPE GRILLO E ALFONSO BONAFEDE

A propiziare il confronto è stato Fico, che li ha messi in contatto. Quando Grillo conclude la telefonata con Di Maio, il messaggio che viene riferito al gotha del Movimento è chiaro: «Beppe dice che dobbiamo fare il governo». I partecipanti incassano. Tutti, tranne uno. Bonafede, in quel momento padrone di casa, sbotta.

Lui è il ministro che ha messo in contatto Conte con i Cinque Stelle, lui è quello che Conte ha difeso dagli attacchi di Renzi, il «capro espiatorio» – come dicono nel M5S – su cui si è giocata la stabilità dell’esecutivo. Contatta Fico, che ha fatto da trait d’union tra Grillo e Draghi, e parte una call che coinvolge tutti i presenti. Bonafede, di fronte alle parole del garante stellato e al cambio di rotta dei colleghi, si infuria: «Questa è una resa, è un tradimento nei confronti di Giuseppe. Non possiamo abbandonarlo così». Poi si alza e lascia la riunione e la sede del suo ministero.

alfonso bonafede 1 EMANUELE BUZZI COVER grillo di maio beppe grillo luigi di maio alessandro di battista virginia raggi alfonso bonafede 2