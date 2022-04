7 apr 2022 19:17

“IL GOVERNO NON HA ALCUNA INTENZIONE DI AUMENTARE LE TASSE” - DRAGHI NON HA GRADITO (EUFEMISMO) LO SCONTRO SULLA DELEGA FISCALE, E TRAMITE UNA NOTA DI PALAZZO CHIGI FA TRAPELARE CHE LA PROSSIMA SETTIMANA CI SARÀ UN INCONTRO CON I LEADER DI CENTRODESTRA PER CHIARIRE LA SITUAZIONE - “NESSUNO PAGHERÀ PIÙ TASSE. IL GOVERNO NON TOCCA LE CASE. E LO STESO SARÀ PER AFFITTI E RISPARMI”