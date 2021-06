DAGOSELEZIONE

Luca Bizzarri@LucaBizzarri

giuseppe conte vs beppe grillo meme

Praticamente oggi Grillo ha detto di Conte (con il quale ha governato il paese) quello che Conte ha detto di Salvini (con il quale ha governato il paese). Un paese senza il senso del ridicolo.

Gerardo Greco@gerrygreco

Cioè ha fatto il Presidente del Consiglio su indicazione dei 5s per due anni e mezzo, poi però era un incapace. Quantomeno curioso! #Conte #grilloconte #Grillo

il vaffa di grillo a conte tweet by osho

Luciano Capone@lucianocapone

Beppe Grillo: "Conte non ha né visione politica, né capacità manageriali. Non ha esperienza di organizzazioni, né capacità di innovazione".

In pratica gli hanno fatto fare tre anni da Presidente del Consiglio come apprendistato, per vedere se aveva le qualità per guidare il M5s.

GIUSEPPE CONTE VERSIONE TENNISTA

Saverio Raimondo@saverioraimondo

#Grillo approfitta subito dello sblocco dei licenziamenti! #Conte

goffredo buccini@GoffredoB

La domanda vera è: non ci sarà da scappare da un Paese che per un terzo e oltre si è affidato a questa banda di scappati di casa? #grilloconte

Luca Balletti@luca_balletti

I coglioni vanno sempre in coppia #grilloconte

VIGNETTA ELLEKAPPA - CONTE GRILLO E CASALEGGIO

Lorenzo Pregliasco@lorepregliasco

Con queste premesse, è difficile pensare che la frattura tra Conte e Grillo si possa ricomporre. E vedo grossi rischi per entrambi

Maria Teresa Melì@MT_Meli_

Il vaffanculo di Grillo non è indirizzato solo a Conte, ma anche all’eminenza grigia Travaglio. Si è rotto qualcosa.

Marianna Aprile@mariannaaprile

Appena Grillo trova quell’incosciente che finora gli ha imposto Conte, gliene canta quattro

giuseppe conte in versione tennista 3

Kotiomkin@Kotiomkin

Quindi per Beppe Grillo, Giuseppe Conte era buono per guidare l'Italia assieme a Toninelli Di Maio e Bonafede, però non ha le capacità per guidare Toninelli Di Maio e Bonafede? [@AndreaFachechi] #Grillo #grilloconte #Conte #M5S #30giugno

il post di beppe grillo contro conte

Luca Bottura@bravimabasta

Grillo accusa Conte di voler fare un partito personalistico. Poi uno dice che non fa più ridere. #29giugno

Alessandro Morelli@A_NMorelli

Le parole di #Grillo non offendono soltanto #Conte ma milioni di italiani: avrebbe concorso ad affidare le sorti del paese, durante una pandemia, a chi non avrebbe "visione politica", "capacità manageriali", "esperienza di organizzazioni" e "capacità di innovazione"?

conte grillo

Matteo Capponi@pirata_21

#Grillo:"Non possiamo lasciare che un movimento nato per diffondere la democrazia diretta e partecipata si trasformi in un partito dove decide una persona". Diversa da lui. #Conte

giuliaselvaggi@giuliaselvaggi2

Ho letto tutto il post di Grillo su Conte: alla fine Travaglio muore.

Marcello Tropea@MarcelloTropea

Grillo-Conte-M5S Quindi, più che da uno statista siamo stati governati, e per due volte, da uno stagista #grilloconte #Grillo #DiMaio #M5S #Conte

Luca Bottura@bravimabasta

Con tutta l'antipatia per Grillo, Conte che dice "Chi cazzo è Grillo" è come Fanfani che finisce a guidare il Pcus per caso e chiede chi cazzo sia Stalin. #28giugno

BEPPE GRILLO E GIUSEPPE #CONTE

conte grillo giuseppe conte beppe grillo luigi di maio 1

goffredo bettini gianni letta. giuseppe conte beppe grillo giuseppe conte luigi di maio giuseppe conte marchese del grillo