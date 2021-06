24 giu 2021 18:35

“GRILLO HA APPENA FONDATO UNA DIARCHIA” - I COMMENTI DEI PARLAMENTARI PENTASTELLATI AL TERMINE DELLA RIUNIONE ALLA CAMERA CON BEPPE-MAO: “SI RIPRENDE IL MOVIMENTO, COME SEMPRE…” - CHE FARÀ ORA L’INDECISO A TUTTO CONTE? COME DAGO-ANTICIPATO, FINIRÀ PER TRANGUGIARE L’AMARO CALICE ACCETTANDO IL POTERE DELL’”ELEVATO”, PER NON DOVER TORNARE A FARE IL PROFESSORE A NOVOLI…