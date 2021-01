“IL GRUPPO GRILLINO AL SENATO È ACCOMUNATO DA UNA SOLA COSA: NON ANDARE AL VOTO” – PER IACOBONI LE USCITE DI DIBBA E COMPAGNIA URLANTE SONO FUMO NEGLI OCCHI: “È SOLO UNA GUERRA PSICOLOGICA GRADITISSIMA A CONTE. SE FICO NON RIUSCISSE A COSTRUIRE UNA MAGGIORANZA ATTORNO A CONTE, COSA CHE È SOLO NELLE MANI DI RENZI, I SENATORI 5 STELLE UNA SOLUZIONE ALTERNATIVA PILOTATA DAL PRESIDENTE MALTARELLA LA VOTEREBBERO”

2 – GRILLINI PRONTI A TUTTO PUR DI EVITARE LE URNE

Osvaldo Baldacci per il “Giornale di Sicilia”

Nessuno vuole andare al voto. Alcuni grillin alzano la posta per confermare Conte, ma molti sono disposti anche a ipotesi alternative. L'importante per loro è solo che non termini la legislatura. Non si immoleranno per Conte». Ne è convinto il giornalista de La Stampa Jacopo lacoboni, autore di due libri sul Movimento 5 Stelle come L'Esperimento e L'Esecuzione.

La crisi sta portando alla luce anche le problematiche interne del Movimento 5 Stelle. Cosa sta succedendo?

Il primo punto da mettere i n chiaro è che continuo a non vedere possibili le elezioni anticipate. Il gruppo grillino al Senato è accomunato da una sola cosa: non andare al voto. Questo è il punto di partenza più importante, il vero punto su cui fanno leva i giochi politici attuali, anche di chi ad esempio vuole cambiare il nome del candidato a Palazzo Chigi.

Però sono stati messi dei veti su Renzi, ad esempio. Le posizioni di chi è vicino a Di Battista non sembrano favorire la soluzione della crisi. Che ne pensa?

Quello delle divisioni su Renzi è un secondo punto importante da capire, spesso trascurato. A tirare la corda sono una quindicina di persone vicina Di Battista. Ma in realtà bisogna sapere che negli ultimi mesi c'è stato un filo costante tra Di Battista e il premier Conte, che è stato più vicino al romano che a Di Maio, con cui invece qualche problema c'è.

Le uscite aspre di Di Battista contro Renzi hanno corrisposto in maniera singolare agli stessi interessi del premier. In altre parole: io penso che gli anti-Renzi vengano usati da Conte per agitare lo spauracchio, la linea “o Conte o voto”, ma siccome nessuno vuole andare a votare, + un falso spauracchio. In realtà, è solo una guerra psicologica, ripeto, graditissima all'avvocato. La realtà è altra: il 95% del gruppo dei senatori M5S non ucciderà politicamente Conte, ma se Conte cadesse, voterebbe tranquillamente un altro (altra) premier. Per sopravvivere».

Quindi i senatori 5 Stelle sarebbero pronti a ogni accordo?

«Molti senatori vogliono sopravvivere. Se Fico non riuscisse a costruire una maggioranza attorno a Conte, cosa che è solo nelle mani di Renzi, i senatori 5 Stelle una soluzione alternativa pilotata dal presidente Maltarella la voterebbero. Si è parlato di Marta Cartabia, ad esempio. O un governo politico con un altro premier».

E II ruolo di Di Maio? Potrebbe essere il nuovo premier?

«La linea della tensione non è la linea di Di Maio. Sa che nel caso cadesse l'ipotesi Conte, lui interpreterebbe la linea dei senatori e potrebbe essere il traghettatore dei naufraghi grillini nel nuovo govemo. Non è lui a uccidere Conte, ma se cade è lui a raccoglierne i frutti politici. Ma credo una ipotesi Di Maio premier resti difficile».

Il presidente della Camera Fico cosa può ottenere cosa può ottenere con l’incarico esplorativo?

«La sua è un'esplorazione istituzionale per ricomporre la maggioranza di prima. È vero che lui era considerato il più di sinistra, ma istituzionale, e la sua moderazione nei toni può essere particolarmente adatta alle circostanze. Perfetto per l'esplorazione, bonomia napoletana, ma è assai difficile che poi il vero mandato ricada su di lui. Credo che o ottiene di ricreare la maggioranza per Conte, o fallisce E se fallisce, martedì rientra in campo il presidente Mattarella».

L’ipotesi di un coinvolgimento di Forza Italia non è dirompente per l’M5s?

«Non mi sembra che si fossero rifiutat i di essere salvati da senatori assolutamente discussi della storia di Berlusconi come Maria Rosaria Rossi, come l'ex relatore della legge salva-Previti. Vitali. O come Lonardo-Mastella. Un voto dell'area di Mara Carfagna. al contrario, avrebbe molti meno aspetti discutibili»

E a proposito del Mes?

«Se fallisce l'esplorazione per il Conte Ter, a quel punto la chance maggiore resta un governo istituzionale con pochi punti: riscrivere il Recovery Plan che è tecnicamente sbagliato, secondo i tecnici del Senato, e affrontare le questioni della vaccinazione e dell'epidemia. Un governo istituzionale non può risolvere tutti i problemi che un governo politico non ha sciolto. Il Mes potrebbe essere messo sullo sfondo

