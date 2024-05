8 mag 2024 19:12

“LA GUERRA IN UCRAINA? UN CONFLITTO PER PROCURA”; “L’ABORTO? NON È UN DIRITTO” - L’EX DIRETTORE DI "AVVENIRE" TARQUINIO, CANDIDATO DAL PD ALLE EUROPEE, CON LE SUE DICHIARAZIONI RISCHIA DI MANDARE IN TILT MEZZO PARTITO: “CHE ALTERNATIVA C’ERA DI FRONTE ALL’AGGRESSIONE DI PUTIN? L’AUTODIFESA NONVIOLENTA. L’EUROPA NON SIA PIÙ L’INTENDENZA AL SEGUITO DEI CARRI ARMATI ALTRUI, SPERO CHE PRENDA UN’INIZIATIVA FORTE CON WASHINGTON E PECHINO, PERCHÉ È LÌ CHE SI DECIDE IL DESTINO DI QUESTA GUERRA" – IL NO ALLA LEGGE DELLA CIRINNA’ SULLE UNIONI CIVILI – L’APOTEOSI FINALE: “SI ISCRIVERÀ AL PD? VEDREMO…”