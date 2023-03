“HA UN PENE INSOLITO. HA IL PUBE DA YETI E I GENITALI COME IL FUNGO DI MARIO KART” – QUANDO STORMY DANIELS RIVELAVA DETTAGLI IMBARAZZANTI SUL PISTOLINO DI TRUMP! ERA IL 2018 E NEL SUO LIBRO LA PORNOSTAR RACCONTAVA IL RAPPORTO SESSUALE ALLA BASE DELL’INCRIMINAZIONE DELL’EX PRESIDENTE: “ERA DURATO TRE MINUTI” – IL TYCOON È ACCUSATO DI AVER SGANCIATO 130MILA ALLA PORNOSTAR PER COMPRARE IL SUO SILENZIO, A POCHE SETTIMANE DALLE ELEZIONI DEL 2016. QUEI SOLDI FURONO “CAMUFFATI” NEL BILANCIO DELLA TRUMP ORGANIZATION

1. DANIELS, LA PORNOSTAR CHE HA FATTO INCRIMINARE TRUMP

(ANSA) - Dagli abusi subiti da bambina al 'palcoscenico' mondiale. Stormy Daniels, il nome in arte di Stephanie Clifford, non ha probabilmente mai immaginato neanche da lontano che un giorno sarebbe divenuta un volto noto per milioni di persone e la donna in grado di far cadere Donald Trump, rendendolo il primo ex presidente incriminato della storia americana.

Nata a Baton Rouge, in Louisiana, Clifford è cresciuta in una diroccata casa di campagna. La sua - ha raccontato nel libro 'Full Disclosure' - è stata un'infanzia di povertà e abusi fin da quando aveva solo nove anni. Mentre frequentava il liceo era già una spogliarellista, muovendo così i primi passi in quell'industria del porno che ha scalato fino al vetta ricevendo premi come regista, scrittrice e star. Proprio nel suo ruolo di pornostar Clifford ha incontrato nel 2006 Donald Trump, che allora era da poco sposato con Melania ed era da poco divenuto papà di Barron.

Trump era un gigante del settore immobiliare e una star del piccolo schermo con The Apprentice. La scintilla della passione fra i due è scoccata subito: l'allora sessantenne Trump notò la giovane bionda dirompente con occhiali da sole Chanel e la invitò prima a cena e poi nella sua camera.

La loro relazione era così ufficialmente iniziata: i due si incontrano diverse altre volte, Trump le telefonò da un numero privato in diverse occasione chiamandola 'Honeybunch' e le promise ripetutamente di farla apparire su 'The Apprentice'. Dopo mesi Clifford non gli ha più risposto. Nel 2016, dopo la candidatura di Trump, la pornostar ha cercato di vendere la storia della sua relazione con il papabile presidente ai media e ai tabloid, inizialmente senza alcun successo.

Poi però la pubblicazione dei fuori onda di 'Access Hollywood', in cui Trump descriveva con un linguaggio volgare la sua visione del sesso e come toccava le donne, rese la storia di Stormy Daniels ben più attraente. Fu allora che l'ex legale e fixer di Trump, Michael Cohen, propose a Stormy Daniels 130.000 dollari in cambio del suo silenzio, e la donna accettò firmando l'accordo sul set del suo ultimo film da pornostar. Un pagamento sul quale ora Trump è stato incriminato dal Gran Giurì di New York.

2. TRUMP INCRIMINATO PER I SOLDI ALLA PORNOSTAR LUI REPLICA: MOSSA POLITICA

Estratto dell’articolo di Massimo Basile per “la Repubblica”

[…] Il gran giurì ha ritenuto credibile il racconto dell’ex avvocato di Trump, Michael Cohen, che già nel 2018 aveva ammesso di aver anticipato 130mila dollari per comprare il silenzio dell’attrice, il cui vero nome è Stephanie Clifford. La donna aveva raccontato in più occasioni, e in più anni, di aver fatto sesso con Trump nel 2006, dopo averlo incontrato a un torneo di golf pervip in Nevada. Stormy era entrata nei dettagli, raccontando che tutto “era durato tre minuti”. […]

3. STORIA PICCANTE E INGLORIOSA DI UN PRESIDENTE, UNA PORNOSTAR E IL FUNGO DI SUPERMARIO

Estratto dell’articolo di Gabriele Fazio per www.agi.it – 19 settembre 2018

Quando la pornostar Stormy Daniels ha annunciato la pubblicazione di “Full Disclosure” qualcuno alla Casa Bianca avrà tremato.

[…] Invece il sospetto è che alla fine gli unici problemi che la Daniels provocherà a Trump saranno quei risolini sotto i baffi che difficilmente da oggi in poi chi incontrerà il Presidente degli Stati Uniti riuscirà a trattenere.

Il Guardian ha pubblicato in anteprima alcuni passaggi del romanzo e in realtà ciò che si è intuito è che l’opera […] rivela dettagli che forse avremmo preferito non conoscere mai, dettagli che certamente non ci permetteranno di guardare più Trump con gli stessi occhi. “Sa di avere un pene insolito. È come un grosso fungo, un fungo velenoso.... Ero sdraiata lì, infastidita dal fatto che stavo avendo un rapporto sessuale con una persona con il pube da Yeti e i genitali come il fungo di Mario Kart”.

Trattasi del simpatico Toad, forse l’ultimo dei personaggi che avremmo mai pensato potesse essere coinvolto in una storia di sesso e politica ai più alti livelli. […]

