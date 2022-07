“HASTA LA VISTA, BABY” – L’ULTIMO SHOW DI BORIS JOHNSON ALLA CAMERA DEI COMUNI: CITA TERMINATOR E PARAGONA IL LEADER LABURISTA, STARMER, AGLI “INUTILI DISSUASORI ANTI-PARCHEGGIO” – IL SUO SUCCESSORE SARÀ UNO TRA RISHI SUNAK E LIZ TRUSS: “BOJO” FARÀ DI TUTTO PER FAR PERDERE IL PRIMO, CHE CONSIDERA A CAPO DEL COMPLOTTO DEI TORY CONTRO DI LUI… - VIDEO

1 - JOHNSON SALUTA I COMUNI COME TERMINATOR, 'HASTA LA VISTA, BABY'

BORIS JOHNSON ULTIMO QUESTION TIME ALLA CAMERA DEI COMUNI

(ANSA) - Il premier britannico Boris Johnson ha lasciato la Camera dei Comuni alla fine del suo ultimo Question Time con un saluto ironico e quasi beffardo, "hasta la vista, baby", citando una frase resa celebre da Arnold Schwarzenegger nel film 'Terminator 2'.

Johnson ha condotto uno scontro finale col leader laburista Keir Starmer, senza risparmiare attacchi personali.

BoJo lo ha paragonato agli "inutili" dissuasori anti-parcheggio, usando il suo noto linguaggio colorito, mentre i deputati conservatori ridevano e l'aula si animava.

KEIR STARMER

Dal canto suo, Starmer ha inizialmente augurato "il meglio per il futuro" a Johnson e famiglia ma poi si è concentrato sugli attacchi diretti più che altro contro il partito di maggioranza mettendo in evidenza i dissidi interni che contraddistinguono la corsa finale per trovare il nuovo leader.

Il premier uscente ha ribadito quanto fatto alla guida del Paese parlando di una "missione largamente compiuta" e ha indicato la via a chi verrà dopo di lui: "Bisogna stare vicino agli americani, difendere gli ucraini, difendere la libertà e la democrazia ovunque, oltre a tagliare le tasse e deregolamentare ovunque possibile per rendere questo Paese il posto migliore in cui vivere e investire".

APPLAUSI PER BORIS JOHNSON ALLA CAMERA DEI COMUNI

SUNAK CONTRO TRUSS A LONDRA È CORSA A DUE PER IL DOPO JOHNSON

Antonello Guerrera per “la Repubblica”

Sarà Rishi Sunak contro Liz Truss. Il milionario e forse primo leader britannico di una minoranza etnica contro la "nuova Margaret Thatcher". È lo scontro finale, deciso ieri dal voto dei deputati tory a Westminster, che indicherà il nuovo capo del partito conservatore e soprattutto nuovo primo ministro britannico. Fuori la sorpresa Penny Mordaunt, ex titolare della Difesa e riservista, arrivata terza. La sentenza il 5 settembre.

liz truss.

Truss l'ha spuntata grazie all'establishment conservatore ricalibratosi verso di lei negli ultimi giorni. E ora, per i sondaggi, è la vera favorita a trionfare davanti a Sunak, ex ministro delle Finanze.

La titolare del Foreign Office, 48 anni dallo Yorkshire, figlia di un insegnante di matematica e di una infermiera, ha conquistato, con il suo strappo sull'accordo Brexit con l'Ue sull'Irlanda del Nord, la cruciale fazione di euroscettici e ultra-conservatori, nonostante Truss nel referendum 2016 abbia votato per rimanere in Europa. Ora, invece, la ministra è il vero falco del governo del dimissionario Boris Johnson, ed è radicale anche sull'Ucraina contro la Russia.

rishi sunak.

Truss, nazionalpopolare e star su Instagram, vuole diventare la terza donna al Numero 10. A volte sembra robotica o goffa, come la sua predecessora Theresa May. Ma potrebbe far più breccia di Sunak nei cuori degli iscritti tory, anche per quei continui rimandi a un'altra prima ministra, Margaret Thatcher, per la quale Liz prova una venerazione messianica, anche nell'abbigliamento.

Della Lady di Ferro, riprende continuamente gli slogan: meno tasse per tutti, liberismo a gogò, e un approccio oltranzista in politica estera. L'Europa preferirebbe invece Sunak, 41 anni, considerato più moderato e affidabile. Ma è davvero così?

rishi sunak e la moglie 3

Rishi è un brexiter della prima ora e ideologo della deregulation rispetto agli standard Ue. Genitori immigrati indiani benestanti, nato a Southampton, papà Yashvir medico, la madre Usha titolare di una farmacia, laurea a Oxford, master in business administration a Stanford, Stati Uniti.

Qui Rishi, che ha lavorato in Goldman Sachs ed hedge fund prima della politica, conosce la sua futura moglie Akshata, figlia del miliardario indiano N.R. Narayana Murthy, fondatore del colosso informatico Infosys.

Oggi, la coppia ha un patrimonio di circa 900 milioni di sterline. Ma ecco lo scandalo: mesi fa si è scoperto che la ricchissima Akshata non ha pagato le tasse per anni nel Regno Unito sfruttando la controversa auto-definizione di "non domiciliata", mentre il ministro le alzava ai cittadini. Uno scandalo che peserà per Sunak e, con il suo conto in banca, difficilmente farà breccia nell'Inghilterra ex operaia e bianca del nord.

BORIS JOHNSON - HASTA LA VISTA BABY

Ora inizierà il tour nel Paese di dibattiti pubblici dei due "finalisti". Saranno gli iscritti al partito conservatore, circa 160mila in gran parte bianchi e tendenzialmente anziani e benestanti, a votare e scegliere il nuovo inquilino di Downing Street, almeno fino alle elezioni previste nel 2024. Ieri, intanto, Boris Johnson ha pronunciato il suo ultimo discorso ai Comuni da leader.

liz truss

Nonostante non si sia espresso, il primo ministro uscente farà di tutto per far perdere Sunak che considera a capo di un complotto contro di lui. E ha tracciato la via per "chi verrà dopo di me: alleanza strettissima con gli Usa, sostegno all'Ucraina e al mondo libero, meno tasse. Intanto, vi lascio, per ora", facendo intendere che forse non considera conclusa la sua avventura politica. Fino al commiato: "Hasta la vista, baby!", come in Terminator 2 con Schwarzenegger.

