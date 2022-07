Da La Zanzara – Radio 24

il senatore razzi riceve gli auguri di compleanno da silvio berlusconi (3)

“Vitalizio? Hanno tutti sete di vitalizio avete visto? Non c’ero solo io…Viste come sono andate le cose, come è andata a finire questa legislatura, io in Parlamento ci psso stare benissimo”. Così Antonio Razzi, ex senatore di Forza Italia, alla Zanzara su Radio 24. “Gli italiani all’estero – dice Razzi – mi adorano e sono l’unico che li può rappresentare vista l’esperienza di vita che ho. Mi conoscono in milioni e posso portare voti. ”.

“Ho mandato un messaggio sia a Tajani che alla Ronzulli – racconta – e vediamo che succede nel 2018 mi sono vergognato per quello che è successo. Io per Berlusconi ho fatto tanto, dopo la fiducia del 2010 ho avuto la scorta per le minacce di morte. Non ho ancora capito perché sono stato scartato.

il senatore razzi riceve gli auguri di compleanno da silvio berlusconi (1)

E adesso Berlusconi merita di diventare presidente del Senato da dove lo hanno cacciato”. “In questi anni – dice ancora – sono diventato molto popolare, mi fermano per strada per fare centinaia di selfie. Io posso andare tranquillamente in Ucraina a risolvere le cose. Questo Zelensky non capisce nulla, non capisce nu cazz, mi ha messo nella black list io che sono una persona docile, ma io sono sicuro di risolvere le cose. Antonio Razzi is back, tanti italiani mi adorano, si vede per strada. Tanti politici non vanno in strada perchè hanno paura della gente”

il senatore razzi riceve gli auguri di compleanno da silvio berlusconi (2) antonio razzi selfie con berlusconi