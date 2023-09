“HO CHIESTO A MARIO DRAGHI DI PREPARARE UN RAPPORTO SUL FUTURO DELLA COMPETITIVITÀ EUROPEA” – L’ULTIMO DISCORSO SULLO STATO DELL’UNIONE DI URSULA VON DER LEYEN - LA STOCCATA A FRANCIA E GERMANIA, CHE HANNO CHIUSO I CONFINI AI MIGRANTI CHE ARRIVANO IN ITALIA: "LA GESTIONE DEVE ESSERE SIA EFFICACE CHE UMANA. SERVONO ALTRI ACCORDI COME QUELLO CON LA TUNISIA. VERSO L'AFRICA SERVE LA STESSA UNITÀ CHE ABBIAMO DIMOSTRATO NEI CONFRONTI DELL'UCRAINA" - E ANNUNCIA: "INDAGINE ANTI-SUSSIDI CONTRO PECHINO"

1-VON DER LEYEN, CHIESTO A DRAGHI REPORT SULLA COMPETITIVITÀ

(ANSA) - "Tre sfide - lavoro, inflazione e ambiente commerciale - arrivano in un momento in cui chiediamo anche all'industria di guidare la transizione pulita. Dobbiamo quindi guardare avanti e stabilire come rimanere competitivi mentre lo facciamo. Per questo motivo ho chiesto a Mario Draghi - una delle grandi menti economiche europee - di preparare un rapporto sul futuro della competitività europea". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione all'Eurocamera.

2-VON DER LEYEN, 'GESTIONE MIGRANTI SIA EFFICACE E UMANA'

(ANSA) - "Il nostro lavoro sulla migrazione si basa sulla convinzione che l'unità sia alla nostra portata", assicurando "sicurezza e umanità. Un accordo sul patto non è mai stato così vicino. Il Parlamento e il Consiglio hanno l'opportunità storica di superarlo. Dimostriamo che l'Europa può gestire la migrazione in modo efficace e compassionevole." Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione all'Eurocamera lanciando l'organizzazione di una Conferenza internazionale sulla lotta al traffico di esseri umani.

3-VON DER LEYEN, 'NUOVA STRATEGIA COOPERAZIONE UE-AFRICA'

(ANSA) - "Dobbiamo mostrare nei confronti dell'Africa la stessa unità di intenti che abbiamo dimostrato nei confronti dell'Ucraina. Dobbiamo concentrarci sulla cooperazione con i governi legittimi e le organizzazioni regionali. E dobbiamo sviluppare un partenariato reciprocamente vantaggioso che si concentri su questioni comuni per l'Europa e l'Africa. Per questo motivo, insieme all'Alto rappresentante Borrell, lavoreremo a un nuovo approccio strategico da portare avanti alla prossima riunione Ue-Unione Africana". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione all'Eurocamera.

4-VON DER LEYEN, 'GETTIAMO BASI PER GOVERNANCE UNICO SULLA IA'

(ANSA) - STRASBURGO, 13 SET - Sull'Intelligenza Artificiale "stiamo gettando le basi per un sistema di governance unico in Europa. Ma dovremmo anche unire le forze con i nostri partner per garantire un approccio globale alla comprensione dell'impatto dell'IA nelle nostre società. Pensiamo all'inestimabile contributo dell'Ipcc per il clima, un panel globale che fornisce gli ultimi dati scientifici ai responsabili politici. Abbiamo bisogno di un organo simile sull'IA; sui suoi rischi e benefici per l'umanità". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione all'Eurocamera.

5-VON DER LEYEN, 'MANTENERE L'AMBIZIONE SUL GREEN DEAL'

(ANSA) - "Sul Green Deal europeo manteniamo la rotta. Rimaniamo ambiziosi. Manteniamo la nostra strategia di crescita. E ci impegneremo sempre per una transizione giusta ed equa". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo Stato dell'Unione all'Eurocamera. (ANSA).

6-VON DER LEYEN, AL VIA INDAGINE ANTI-SUSSIDI CONTRO PECHINO

(ANSA) - "La Commissione sta avviando un'indagine anti-sovvenzioni nel settore elettrico dei veicoli provenienti dalla Cina". Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo Stato dell'Unione. "I mercati globali sono inondati di auto elettriche cinesi più economiche", a prezzi "mantenuti artificialmente bassi da ingenti sussidi statali. Questo distorce il nostro mercato. E poiché non lo accettiamo dall'interno, non lo accettiamo dall'esterno", ha detto von der Leyen. "L'Europa è aperta alla concorrenza. Non per una corsa al ribasso. Dobbiamo difenderci dalle pratiche sleali".

"I mercati globali sono inondati di auto elettriche cinesi più economiche", a prezzi "mantenuti artificialmente bassi da ingenti sussidi statali. Questo distorce il nostro mercato. E poiché non lo accettiamo dall'interno, non lo accettiamo dall'esterno", ha detto von der Leyen. "L'Europa è aperta alla concorrenza. Non per una corsa al ribasso. Dobbiamo difenderci dalle pratiche sleali".

7-VON DER LEYEN, 'MISURE PER ACCELERARE PERMESSI PER EOLICO'

(ANSA) - La Commissione europea presenterà "un pacchetto di misure europee sull'energia eolica, in stretto coordinamento con l'industria e i Paesi membri". Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo Stato dell'Unione alla plenaria del Parlamento europeo. "Accelereremo ulteriormente il rilascio dei permessi. Miglioreremo i sistemi di aste in tutta l'Ue", ha evidenziato von der Leyen.

8-VON DER LEYEN, 'L'ALLARGAMENTO DELL'UE SI BASA SUL MERITO'

(ANSA) - "L'adesione" all'Ue "è basata sul merito e la Commissione difenderà sempre questo principio. Ci vuole duro lavoro e leadership. Ma ci sono già molti progressi". Lo ha detto la presidente dell'esecutivo Ue, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo Stato dell'Unione all'Europarlamento.

9-VON DER LEYEN, 'SUI MIGRANTI ALTRI ACCORDI COME CON LA TUNISIA'

(ANSA) -"Abbiamo firmato un partenariato con la Tunisia che apporta vantaggi reciproci oltre la migrazione: dall'energia e l'istruzione, alle competenze e alla sicurezza. E ora vogliamo lavorare su accordi simili con altri Paesi". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo Stato dell'Unione all'Europarlamento.

10-VON DER LEYEN, 'AMMETTERE BULGARIA E ROMANIA NELL'AREA SCHENGEN'

(ANSA) - "Bulgaria e Romania fanno parte della nostra area Schengen. Quindi facciamole finalmente entrare, senza ulteriori indugi". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo Stato dell'Unione all'Europarlamento. Von der Leyen ha ringraziato Sofia e Bucarest per il lavoro svolto sulla migrazione, "mostrando le migliori pratiche sia in materia di asilo che di rimpatri".

