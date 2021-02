“HO DETTO A DRAGHI: ‘PRIMO NON CI DEVE ENTRARE LA LEGA’. E LUI MI HA DETTO "NON LO SO, EH VEDIAMO..." – GRILLO METTE IL VETO SUL CARROCCIO E PROVOCA LA REAZIONE DI SALVINI: “È INCREDIBILE L'ATTEGGIAMENTO DI GRILLO E DEI CINQUESTELLE CHE CHIEDONO MINISTERI E VORREBBERO IMPORRE AL PROFESSOR DRAGHI UN GOVERNO SENZA LA LEGA. NOI ANDIAMO AVANTI” - E IL SENATORE PENTASTELLATO LANNUTTI: DRAGHI GRILLINO? PENSO CHE DA LASSÙ CASALEGGIO CI STIA SCOMUNICANDO, NOI E ANCHE GRILLO” – VIDEO

GRILLO

(ANSA) "Siamo un Paese vecchio, di vecchi con idee vecchie. E allora dico "senta Draghi, lei che è un ragazzo di 74anni, avrà anche le "palle piene" tra Schroeder, la Merkel, Warzenberer, e alza lo spread abbassa lo spread", a lui ho detto "combattiamo e facciamo questa roba qua". Lo dice in un video Beppe Grillo sottolineando di aver proposto al premier incaricato che l'ambiente sia pilastro dell'azione di governo. "Ho detto "primo non ci deve entrare la Lega perché la Lega di ambiente non ha mai capito una mazza di niente. E lui mi ha detto "non lo so, eh vediamo...", sottolinea.

Beppe Grillo

(ANSA) "Lui mi ha ribadito che il concetto dell'ambiente lo tiene lui in primis, così come il concetto del reddito di cittadinanza e del Recovery Fund, della pandemia e dei nuovi lavori. Lui sembra che ci sia. Ma prima di fargli fare il meetup e iscriverlo al M5S aspettiamo un attimo". Lo dice Beppe Grillo che sottolinea: "lui è una persona che mi chiama "l'Elevato", ha anche senso dell'umorismo...ma io ho aspetterei un attimo. Sarete voi a decidere se andare o non andare, mandare a fanculo questo o quell'altro"

DRAGHI

(ANSA) "Noi confermiamo il nostro atteggiamento costruttivo, responsabile, positivo e che ci porta a non parlare di ministeri e a non mettere veti su nessuno. È incredibile invece l'atteggiamento di Grillo e dei Cinquestelle che chiedono ministeri e vorrebbero imporre al professor Draghi un governo senza la Lega. Non è questo che ha chiesto Mattarella e che serve all'Italia. Noi andiamo avanti tranquilli: prima il bene del Paese e poi gli interessi dei partiti". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

SALVINI

(ANSA) - "Oggi abbiamo scoperto che Draghi è un grillino.. Forse a sua insaputa.. Ma io lo conosco Draghi, e non mi aveva mai parlato di queste sue passioni! Penso che da lassù Casaleggio ci stia scomunicando, noi e anche Grillo". Così il senatore M5s Elio Lannutti in collegamento per il V-Day anti-Draghi del M5s, dove aggiunge: "spero ci facciano votare e spero ci diano qualche garanzia sulla trasparenza di questo voto. E io, che ho fatto tante battaglie anche con Beppe, vi dico che se ci fanno votare, qualunque sarà il risultato io lo rispetterò. Se gli attivisti ci diranno di andare al governo con l'accoltellatore seriale e con lo psiconano mi adeguerò, da vecchio soldato".

GRILLO GRILLO DI MAIO CASALEGGIO

Mattarella e Mario Draghi Mario Draghi Papa nomina Draghi nell'Accademia delle Scienze Sociali