“HO FATTO IL MIO LAVORO, DIFENDENDO GLI INTERESSI DELLA NAZIONE” – GIORGIA MELONI IN CONFERENZA STAMPA PARLA ANCHE DEL PASTROCCHIO DIPLOMATICO CON LA FRANCIA PER LA VICENDA DELLA NAVE OCEAN VIKING: “NON HO GRANDI NOVITÀ, CI SI PARLA A 360 GRADI” – “QUELLA VICENDA NON MI HA INSEGNATO NIENTE. NON MIP ARE CHE STIA CROLLANDO QUALCOSA QUI INTORNO, NÉ CHE CON L’ARRIVO DI UN GOVERNO DI DESTRA CI SIA STATO ISOLAMENTO”

MELONI,CON PARIGI NESSUNA GRANDE NOVITÀ,SI PARLA A 360 GRADI

OCEAN VIKINGS - MEME BY CARLI

(ANSA) - "Non ho grandi novità. Oggi Nordio, l'altro ieri c'è stato Fitto in Francia, ci si parla a 360 gradi. La proposta della Commissione Ue sui migranti non ho avuto tempo di approfondirla ci sta lavando Piantedosi. Noi nelle ultime 48, 72 ore ore ci siamo occupati quasi esclusivamente di questo".

Lo afferma la premier Giorgia Meloni nel corso di una conferenza stampa a chi gli chiede un commento sulla proposta della commissione sui migranti e se ci siano novità nei rapporti con la Francia.

MELONI, CRISI CON FRANCIA? HO SOLO DIFESO INTERESSE NAZIONE

emmanuel macron giorgia meloni by edoardo baraldi

(ANSA) - La vicenda dei rapporti diplomatici con la Francia "non mi ha insegnato niente: credo di aver fatto il mio lavoro difendendo gli interessi della nazione e non mi pare che a differenza di quanto raccontato, che stia crollando qualcosa qui intorno e non mi pare che con l'arrivo di un governo di destra ci sia stato isolamento o spread in rialzo.

giorgia meloni conferenza stampa sulla manovra 5

Mi pare ci sia invece un approccio molto serio ma rispettoso dell'interesse nazionale, non so cosa mi si debba insegnare". Così la premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa dopo l'approvazione della manovra.

MIGRANTI: MELONI, RIVENDICATO RUOLO ITALIA MA TONI ISTITUZIONALI

(ANSA) - "Non difendere gli interessi degli italiani non lo imparerò mai. Quello che abbiamo rivendicato (nei giorni scorsi sulla vicenda dei migranti soccorsi dalla nave della ong Ocean Viking, ndr) è che l'Italia non può essere l'unico porto dello sbarco in Europa o voi lo ritenete giusto? Questa non è più materia di gestione dei flussi, ma qual è il ruolo dell'Italia in Europa".

ocean viking al largo di catania

Così la premier Giorgia Meloni rispondendo a una domanda sulla crisi sui migranti, nella conferenza stampa dopo l'approvazione della manovra. E riferendosi ai rapporti con la Francia, ha aggiunto: "I toni del governo italiano sono stati molto rispettosi di tutti. Anzi, rispetto a cose dette da altri mi pare che il nostro sia stato un tono perfettamente istituzionale ma è un governo che ha un mandato e intende portarlo a termine".

LO SCONTRO DIPLOMATICO ITALIA FRANCIA VISTO DA GIANNELLI

matteo salvini giorgia meloni conferenza stampa sulla manovra GIORGIA MELONI EMMANUEL MACRON MEME EMMANUEL MACRON GIORGIA MELONI meloni von der leyen macron trudeau biden