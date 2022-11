10 nov 2022 20:03

“HO FATTO UN OTTIMO LAVORO” – TRUMP FA FINTA DI NON VEDERE IL DISASTRO COMBINATO DAI SUOI CANDIDATI ALLE MIDTERM E ACCUSA I SOLITI MEDIA “CORROTTI”: “IO FURIOSO? NON CREDETECI, È UNA FALSA NARRATIVA. NON SONO AFFATTO ARRABBIATO, E SONO IMPEGNATO A GUARDARE AL FUTURO. SONO UN ‘GENIO STABILE’”