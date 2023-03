“HO INCONTRATO PIÙ OMOSESSUALI NEI MEANDRI DELLA DESTRA CHE AL GAY PRIDE” – FRANCESCA PASCALE, ORMAI ICONA LGBT, ANNUNCIA URBI ET ORBI LA SUA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE PER I DIRITTI DEI GAY, DOMANI A MILANO, MA SENZA LA "MOGLIE" PAOLA TURCI: “NOI OMOSESSUALI SIAMO CONSIDERATI PEGGIO DEI CRIMINALI” – L’ATTACCO AL GOVERNO, SOSTENUTO DAL SUO EX, SILVIO BERLUSCONI: “CI DICE CON LA LAMA TRA I DENTI COME VIVERE LA NOSTRA VITA CONIUGALE QUANDO NESSUNO DI LORO RAPPRESENTA LA ‘TEORIA DELLA FAMIGLIA TRADIZIONALE’ CHE RIVENDICANO PUNTUALMENTE CON ODIO”

"La mia vita mi ricorda che ho incontrato più omosessuali nei meandri della destra che al Gay Pride. Però questo governo di destra ci dice con la lama tra i denti come vivere la nostra vita coniugale". Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, che in estate ha celebrato l'unione civile con la cantautrice e musicista Paola Turci, è - come sempre - molto diretta.

Domani andrà alla manifestazione di Milano per i diritti e contro lo stop imposto dal Viminale al sindaco Beppe Sala di registrare all'anagrafe i figli di coppie omogenitoriali.

[…] Denuncia ora: "Siamo in un Paese che permette ai criminali di sposarsi e procrearsi, mentre agli omosessuali non è concesso né l'uno né l'altro diritto, benché noi paghiamo le tasse esattamente come gli eterosessuali. Gli omosessuali di questo Paese, e non solo, sono considerati peggio dei criminali". Parole durissime. Ma anche l'attacco ai diritti delle coppie Lgbtq+ in Italia, è diventato più pesante.

[…] Un problema per Pascale essere accanto alla neo segretaria del Pd Elly Schlein che ha aderito, come +Europa di Emma Bonino e Riccardo Magi, la Cgil, Chiara Appendino e molti grillini, Sinistra italiana? Nessun imbarazzo: "Sono le mie battaglie da tempo. Schlein ha la stessa visione sui diritti". Ribadisce che il problema vero è un altro: l'ipocrisia.

Ripete: "Abbiamo un governo che ci dice con la lama tra i denti come vivere la nostra vita coniugale quando nessuno di loro rappresenta la "teoria della famiglia tradizionale" che rivendicano puntualmente con odio, violenza e populismo cercando di spaventare le persone meno informate". E se appunto, nel groviglio della destra esistono molti omosessuali quanti al Gay Pride, la differenza sta nel fatto che "la maggior parte di quelli di destra la domenica li incontravi a messa con moglie e figli in nome della famiglia tradizionale". […]

