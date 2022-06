23 giu 2022 18:08

“HO PRESO LE DISTANZE DA UN PROGETTO CHE SI STA RADICALIZZANDO SEMPRE DI PIÙ” – ORA CHE È USCITO DAL MOVIMENTO 5 STELLE, DI MAIO FINALMENTE PUÒ RIFILARE A CONTE GLI SCHIAFFONI CHE HA TRATTENUTO IN QUESTI MESI: “PUR DI INSEGUIRE QUALCHE SONDAGGIO, HA PROVATO A METTERE IN DISCUSSIONE LA SICUREZZA DEL GOVERNO” – “INSIEME PER IL FUTURO NON SARÀ UN PARTITO PERSONALE NÉ UNA PROPOSTA POPULISTA E QUALUNQUISTA. ALL’ODIO RISPONDIAMO CON IL SORRISO” (È UFFICIALE: SI È TRASFORMATO DEFINITIVAMENTE IN RENZI)