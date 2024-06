“HO PROVATO A DARE CAZZOTTI, MA NON L’HO COLPITO” – IL DEPUTATO LEGHISTA IGOR IEZZI DÀ LA SUA VERSIONE DELLA “AGGRESSIONE” AL GRILLINO LEONARDO DONNO A MONTECITORIO: “IO MI ALLONTANO E LUI DOPO CADE COME UNA PERA. ANDREBBE CONDANNATA LA SUA SCENEGGIATA. PENTIRSI? E’ UNA REAZIONE NON GIUSTIFICATA MA CAUSATA DA UN MOTIVO” – “DAL VIDEO SI VEDE CHE NON L’HO COLPITO. DONNO HA PROVATO AD AGGREDIRE IL MINISTRO CALDEROLI. IO HO AVUTO LA MIA REAZIONE, MA LUI …” - VIDEO

IGOR IEZZI RACCONTA LA SUA VERSIONE DELLA RISSA CON LEONARDO DONNO A LA ZANZARA

Da “La Zanzara – Radio24”

leonardo donno igor iezzi

La verità sulla scazzottata alla Camera. Il deputato leghista Igor Iezzi a La Zanzara smentisce Donno: “Ho provato a dare cazzotti, ma non l’ho colpito. Donno ha tentato di aggredire Calderoli e ho reagito. Io mi allontano e lui dopo cade come una pera. Andrebbe condannata la sua sceneggiata. Pentirsi? E’ una reazione non giustificata ma causata da un motivo”

Il deputato leghista Igor Iezzi si confessa ai microfoni de La Zanzara su Radio 24 parlando della presunta scazzottata avvenuta questa sera a Montecitorio: “Cazzotto? Ho provato a darlo ma dal video si vede che non l’ho colpito. Donno ha provato ad aggredire il Ministro Calderoli, se gli avesse dato solo la bandiera non sarebbero intervenuti i commessi. Io ho avuto la mia reazione, ma si vede dai video Donno cade come una pera dieci secondi dopo che io mi sono allontanato.

??? Rissa alla Camera. E poi ci si interroga sulle ragioni dell'astensionismo. Molte, di sicuro, ma aggiungete pure questa: classe politica per buona parte impresentabile, indegna di rappresentare le istituzioni. Dovrebbe essere il Parlamento, è da tempo un grande circo. pic.twitter.com/1frciXqO3h — Dario D'Angelo (@dariodangelo91) June 12, 2024

rissa alla camera igor iezzi aggredisce leonardo donno 5

“Non c’è stata violenza fisica - prosegue Iezzi - io verrò espulso dall’Aula, Donno anche ma andrebbe condannata la sua sceneggiata. Mi auguro che gli vengano dati giorni in più d’espulsione per questa sceneggata. Daspo per quanto successo? Quanto dovrebbe durare il daspo per uno che aggredisce un ministro? Pentimento? Non l’ho colpito, è una reazione non giustificata ma causata da un motivo”

rissa alla camera igor iezzi aggredisce leonardo donno 7 rissa alla camera igor iezzi aggredisce leonardo donno 2 rissa alla camera igor iezzi aggredisce leonardo donno 4 rissa alla camera igor iezzi aggredisce leonardo donno 1 rissa alla camera igor iezzi aggredisce leonardo donno 3 rissa alla camera igor iezzi aggredisce leonardo donno 6