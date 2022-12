“HO LA TESSERA DAL 1991, LEZIONI DI MILITANZA NON NE PRENDO DA NESSUNO” – SALVINI ACCENDE LA POLEMICA CON CHI NELLA LEGA VORREBBE SILURARLO: “QUALCHE GIORNALE SI LANCIA IN UNA CACCIA ALLE STREGHE CHE NON C'È, TRA ME E GIORGETTI, TRA ME E FEDRIGA E TRA ME E FONTANA. RASSEGNATEVI PERCHÉ LA LEGA È LA LEGA E TALE RIMARRÀ PER I PROSSIMI 50 ANNI. ABBIAMO PASSATO MESI E ANNI DIFFICILI, LO SO...MA NOI LA DIFFERENZA LA FACCIAMO SUI TERRITORI”

Marco Cremonesi per il “Corriere della Sera”

matteo salvini radio padania libera 2

Matteo Salvini si toglie qualche sassolino: «Qualche giornale si lancia in una caccia alle streghe che non c'è, tra me e Giorgetti, tra me e Fedriga e tra me e Fontana». Il segretario leghista è all'apertura della campagna elettorale per la riconferma di Attilio Fontana alla guida della Lombardia. E di fronte a tutto lo stato maggiore leghista, vuole farsi sentire bene e da tutti: «Rassegnatevi perché la Lega è la Lega e tale rimarrà per i prossimi 50 anni».

salvini padania

Certo, ha scherzato: «C'è anche la squadra che invecchia, ieri Giorgetti ha compiuto 56 anni. Siamo al governo da 56 giorni, mi sembrano 5 anni». Ma, appunto, il messaggio è indirizzato a chi lo accusa di trascurare militanti e territori: «Abbiamo passato mesi e anni difficili, lo so... Ma ho la tessera dal 1991, lezioni di militanza non ne prendo da nessuno». Ricordando che «la Lega non è Fratelli d'Italia, abbiamo radici diverse ma un destino comune. Noi la differenza la facciamo sui territori». A confortare Salvini, l'elezione della fedele Elena Maccanti alla segreteria provinciale di Torino. Oggi, tocca a Padova e Verona.

SALVINI CON LA MAGLIETTA PRO PADANIA