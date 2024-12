“HO VISTO LA MUMMIA IN TV. VERGOGNA, SERVITORE DEI SIONISTI” - MATTARELLA SOTTO ATTACCO SUI SOCIAL DOPO LA VISITA ALLA SINAGOGA DI ROMA PER I 120 ANNI DEL TEMPIO MAGGIORE! LE INVETTIVE CONTRO IL CAPO DELLO STATO, CHE ARRIVANO DA DIVERSI PROFILI FILO RUSSI E NO VAX, APPAIONO ANCHE SOTTO UN VIDEO PUBBLICATO DAL PROFILO UFFICIALE DEL QUIRINALE SUL SOCIAL DI MUSK "X" - IL RABBINO CAPO DI SEGNI HA RICORDATO GIORNI FA LA PERICOLOSITÀ DI UN RIGURGITO ANTISEMITA, SOTTOLINEANDO L'IMPORTANZA DELLA VICINANZA E DEL RUOLO DEL QUIRINALE - VIDEO

Il Presidente #Mattarella al Tempio Maggiore di #Roma per celebrare i 120 anni dalla sua inaugurazione e i 500 anni dalla nascita della Comunità ebraica pic.twitter.com/pschUmcM2e — Quirinale (@Quirinale) December 5, 2024

Ugo Leo per la Stampa - Estratti

mattarella visita sinagoga

Il Presidente della Repubblica nel mirino degli hater, molti dei quali filo russi e No Vax. Sono decine i messaggi su X contro Sergio Mattarella dopo la sua partecipazione alle celebrazioni per i 120 anni della Sinagoga nell'ex Ghetto della Capitale. Il Capo dello Stato era stato accolto dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dal governatore del Lazio Francesco Rocca, dal prefetto Lamberto Giannini e dai massimi rappresentanti della Comunità Ebraica.

Scorrendo i post su X – pubblicati in alcuni casi da profili anonimi con bandiere russe e palestinesi – si leggono attacchi raccapriccianti al presidente della Repubblica. Viene definito “leccacu**”, “pezzo di m**” con foto di Adolf Hitler. Il profilo Roberto Avventura posta una foto di Mattarella con la kippah, insieme al presidente del Senato La Russa, scrivendo: «Guardate chi c’era oggi a celebrare la festa ebraica per i 120 anni della Sinagoga di Roma (accompagnata dall’emoji del vomito). Lo stato laico non è altro che il cavallo di Troia della massoneria per la scristianizzazione dell’Italia».

mattarella di segni

E ancora, scrive Adriana Ficarazzi: «Ho visto la mummia sulla tv australiana questa mattina. Vergogna, servitore dei sionisti indemoniati».«Levati ‘sto c** di papalina! Sei italiano, un po’ di dignità. Taccio o finisco nel vilipendio...», continua l’account karlantropos.

Le invettive contro il Presidente appaiono perfino sotto un video della visita alla Sinagoga che il profilo ufficiale del Quirinale ha pubblicato sul social network. La sensazione è che chi odia possa passarla liscia, che sia intoccabile. «A quando le immagini di una bella circoncisione presidenziale?», scrive il ilCicloCinico sotto la clip. «Con i padroni sionisti, guarda che schifo tutti quanti, SERVI nemici dell'Italia siete», pubblica il profilo No Vax Rorschach.«Ma va a casa d**, sei una proforma senza spina dorsale», commenta un altro account di estrema destra.

INSULTI A MATTARELLA IN VISITA ALLA SINAGOGA

Sono centinaia, se non migliaia, i commenti di odio contro il Presidente Mattarella (almeno su X). Solo ieri il rabbino capo ricordava la pericolosità di un rigurgito antisemita, sottolineando l'importanza della vicinanza e del ruolo del Quirinale. «Ogni società, anche quella più solida, è a rischio, se non avverte i sintomi della crisi e non vi pone riparo per tempo. I nostri valori fondanti, che sono quelli stabiliti dalla Costituzione, vanno difesi e promossi.

La Carta fondamentale scritta dopo la fine della barbarie nazifascista, il documento che afferma il principio di uguaglianza dei cittadini, e che tra l'altro, porta la firma di un ebreo, Umberto Terracini», aveva dichiarato in sinagoga il Rabbino Capo Riccardo Di Segni. «Per questo, signor Presidente, in tempi difficili come questi, la nostra comunità guarda a Lei come il primo garante di quel testo e della stabilità del nostro Paese».

(...)