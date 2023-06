2 giu 2023 19:33

“HOUSE OF MARTA” – LA FASCINA SCRIVE AL “FATTO” PER SMENTIRE CHE VORREBBE FARSI DONARE DA BERLUSCONI IL SIMBOLO DI “FORZA ITALIA”. QUELLO CHE LA “MOGLIE MORGANATICA” DEL CAV NON PUÒ SMENTIRE È CHE ORMAI, ISOLATA “KISS ME LICIA” RONZULLI, LA LOTTA NEL PARTITO È TRA LEI, LADY MARTA, E IL MITE ANTONIO TAJANI, COME DAGO-DIXIT…