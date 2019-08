“È UN IMBROGLIONE, PAGATO DAGLI ITALIANI DA ANNI SENZA AVER FATTO NULLA” - BOSCHI CONTRO SALVINI: “È UN CAPITANO CORAGGIOSO, EPPURE QUANDO GLI ABBIAMO CHIESTO DI VENIRE IN PARLAMENTO A RIFERIRE IL SUO RUOLO NON SI È MAI PRESENTATO, FORSE HA PAURA DELLA VERITÀ” – “CONTINUA A DIRE CHE SIAMO STATI NOI A PORTARE L’ITALIA ALLA CRISI, INVECE CON NOI IL PAESE CRESCEVA” (CIAO CORE)– VIDEO

Da www.liberoquotidiano.it

maria elena boschi a l'aria che tira

"Il caso Russia? Un film assurdo di spionaggio. La Boschi e Renzi hanno chiesto una mozione di sfiducia ma è il caso che espatrino per il bene di questo Paese". Rispondeva così Matteo Salvini durante un comizio della Lega su quello che è un caso, per il Pd, ancora meritevole di discussione. Proprio Maria Elena Boschi, ospite nella puntata di giovedì primo agosto a L'aria che tira, è tornata sull'argomento: i presunti fondi russi destinati al Carroccio.

maria elena boschi

"Salvini è un Capitano coraggioso, eppure quando gli abbiamo chiesto di venire in Parlamento a riferire il suo ruolo, non si è mai presentato, forse ha paura della verità - attacca la deputata -. Poi il ministro continua a dire che siamo stati noi a portare l'Italia alla crisi, invece con noi il Paese cresceva.

MATTEO SALVINI

Che sia un imbroglione lo dimostrano anche i numeri. Io sono in politica dal 2013, lui dal '93". Per la Boschi, dunque, il leader leghista "è stato pagato tanti anni dal popolo italiano" senza mai "aver fatto nulla". E ancora: "Salvini sul caso Russia non ha mai detto nulla. È un argomento di cui parla tutto il mondo, e non solo noi. Il problema è che si tratta di un ministro e una figura importante di questo governo, deve spiegare la sua indipendenza o meno". Il solito ritornello: la sinistra senza argomenti non trova di meglio che attaccare Salvini (e la Lega, sondaggi alla mano, gode).

MATTEO SALVINI BY LUGHINO matteo salvini al mare 5 maria elena boschi a l'aria che tira 2 matteo salvini 15 matteo salvini francesca verdini 18 MATTEO RENZI E MARIA ELENA BOSCHI VICINI VICINI MATTEO SALVINI maria elena boschi a l'aria che tira 4 maria elena boschi a l'aria che tira 3 MATTEO RENZI E MARIA ELENA BOSCHI MATTEO SALVINI E MARIA ELENA BOSCHI MARIA ELENA BOSCHI MARIA ELENA BOSCHI SELFIE SU INSTAGRAM MARIA ELENA BOSCHI maria elena boschi a l'aria che tira 1