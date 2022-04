“LE IMMAGINI DI BUCHA SONO FALSE” – LA PROPAGANDA DI PUTIN NON SI FERMA NEMMENO DAVANTI AI CADAVERI ABBANDONATI IN STRADA - IN VISITA AL COSMODROMO NELLA REGIONE DELL'AMUR INSIEME A LUKASHENKO, SCARICA IL FALLIMENTO DEI NEGOZIATI SULL’UCRAINA: “I COLLOQUI SONO A UN VICOLO CIECO, L'UCRAINA HA DEVIATO DAGLI ACCORDI PRESI A ISTANBUL. QUELLO CHE STA SUCCEDENDO È UNA TRAGEDIA, MA LUKASHENKO HA DETTO CORRETTAMENTE: NON C'ERA SCELTA. L'UNICA DOMANDA ERA QUANDO SAREBBE INIZIATO…”

Il presidente russo Vladimir Putin è intervenuto in conferenza stampa insieme al leader bielorusso Alexander Lukashenko, dopo una visita al cosmodromo nella regione dell'Amur: "Quello che sta succedendo in Ucraina è una tragedia, ma la Russia non aveva scelta". Il leader del Cremlino ha sottolineato più volte come, secondo lui, non ci fosse altro modo di agire se non quello di iniziare l'invasione in Ucraina: "Quello che sta succedendo in Ucraina è una tragedia, ma Alexander Lukashenko ha detto correttamente: non c'era scelta - ha affermato - Semplicemente non c'era scelta, l'unica domanda era quando sarebbe iniziato. Questo è tutto".

Putin: "Le immagini di Bucha sono false"

Un "fake". Vladimir Putin ha definito così di Bucha, degli orrori di Bucha, nel mezzo della guerra in Ucraina, dopo l'invasione russa, e delle accuse a Mosca. Secondo l'agenzia Tass, il presidente russo ha detto di aver ricevuto dall'omologo e alleato bielorusso Alexander Lukashenko documenti su Bucha e ha aggiunto: "È falso". "L'operazione militare speciale sta andando secondo i piani" ha ribadito Putin, affermando che la Federazione russa vuole raggiungere tutti i suoi obiettivi in Ucraina, riducendo al minimo le perdite, ha detto Putin.

Il presidente ha poi ringraziato i militari russi impegnati nell'operazione: "Prima di tutto, vorrei esprimere la mia gratitudine ai soldati e agli ufficiali russi per l'eroismo e il coraggio che mostrano nel servire la nostra patria. Svolgendo compiti complessi e pericolosi nel Donbass, in Ucraina, i nostri militari proteggono gli interessi della Russia, proteggono la Russia".

Durante la conferenza stampa tenuta al cosmodromo di Vostochnym insieme a Lukashenko, Putin si è anche soffermato sullo stato dei negoziati: "I colloqui sono ad un vicolo cieco, l'Ucraina ha deviato dagli accordi presi a Istanbul. Il sistema finanziario russo funziona bene, ma il rischio di danmi causati dalle sanzioni potrebbe aumentare a medio e lungo termine. Riguardo alle sanzioni - ha aggiunto - speravo in maggior buon senso da parte dell'Occidente.

"Bielorussia posto giusto per i negoziati"

Putin ha poi "individuato" la Bielorussia come "il posto giusto" per i negoziati tra Mosca e Kiev. "Vorrei esprimere la mia gratitudine ai nostri colleghi bielorussi per la buona organizzazione di diversi round negoziali sul loro territorio - ha affermato - È diventato possibile avviare un dialogo diretto con la parte ucraina in gran parte grazie agli sforzi personali del presidente Alexander Lukashenko - Riteniamo che la Bielorussa sia il posto giusto per ulteriori contatti".

"Russia e Bielorussia dovrebbero rafforzare la loro integrazione per fare fronte comune contro le sanzioni dell'Occidente - ha aggiunto Putin -Sono convinto nella situazione attuale, in cui i paesi occidentali hanno scatenato una guerra di sanzioni a tutto campo contro la Russia e la Bielorussia, è importante rafforzare la nostra integrazione nel quadro dell'Unione (tra i due Paesi, ndr) Siamo d'accordo con Alexander su questo".

