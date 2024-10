20 ott 2024 10:10

“IO NON LASCIO” – IL MINISTRO NORDIO REPLICA AI DEM CHE NE AVEVANO CHIESTO LE DIMISSIONI DOPO CHE IL GUARDASIGILLI AVEVA DEFINITO “ABNORME” LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA SUI MIGRANTI IN ALBANIA - I MAGISTRATI MALE INTERPRETANO LA CORTE UE. LA DEFINIZIONE DI “PAESE SICURO” NON PUÒ SPETTARE ALLA MAGISTRATURA, MA È UNA VALUTAZIONE ESCLUSIVAMENTE POLITICA. LE OPPOSIZIONI? FACCIANO PURE DEL LORO PEGGIO. NON TUTTE LE TOGHE SONO BRAVE COME FALCONE. LA PIAZZA DI PALERMO PRO SALVINI? LECITA…”