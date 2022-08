“IO NUN SO’ UN POLITICOOOO”! COSA FARA’ PAOLETTA TAVERNA ORA CHE NON SARA’ RICANDIDATA? LEI E FICO HANNO AVUTO LA PROMESSA DI UN INCARICO NEL M5S (BEATI LORO CHE SI FIDANO ANCORA DELLE PROMESSE DI CONTE) - BONAFEDE RIPRENDERÀ A FARE L’AVVOCATO, BUFFAGNI TORNERÀ ALLO STUDIO DA COMMERCIALISTA A MILANO. FABIANA DADONE SPIEGA DI VOLER PASSARE DEL TEMPO CON I FIGLI. MENTRE GIULIA SARTI…

Estratto dell’articolo di Federico Capurso per la Stampa

Ultimi giorni in Parlamento per gli onorevoli tagliati fuori dal vincolo del doppio mandato. C’è chi riprenderà a fare l’avvocato o il medico, ma per molti tornare a casa è un salto nel vuoto

Bonafede riprenderà a fare l’avvocato, Fico e Taverna hanno avuto la promessa di un incarico nel partito, Buffagni tornerà allo studio da commercialista a Milano. Fabiana Dadone spiega di voler passare del tempo con i figli. Giulia Sarti: “Volevo fare un master. Ora devo riflettere”

