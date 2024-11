“IO PARACULETTO? PEACE AND LOVE” – MATTEO SALVINI PROVA A DISSIMULARE IL FASTIDIO PER IL NUOVO SCAZZO CON FORZA ITALIA (IL DEPUTATO AZZURRO RAFFAELE NEVI LO HA DEFINITO ‘PARACULETTO. LA LEGA SI DIA UNA CALMATA’) – ALLA PRESENTAZIONE DEL NUOVO LIBRO DI BRUNO VESPA IL “CAPITONE” RICICCIA L’IPOTESI GOLDEN POWER SULL’OPERAZIONE UNICREDIT-BPM: “QUANDO E SE VERRÀ MANDATA LA RICHIESTA, IL GOVERNO ISTRUIRÀ LA PRATICA DI GOLDEN POWER” – “LA SUCCESSIONE A FITTO? NON HO NULLA DA RIVENDICARE. SE ESCE UNO DI UNA SQUADRA, ENTRERÀ UNO DI QUELLA SQUADRA. MELONI È LIBERA DI FARE QUELLO CHE VUOLE"

matteo salvini

(ANSA) - "Peace and love". E' la risposta secca di Matteo Salvini, leader della Lega e vicepremier, in replica alle parole del deputato forzista Raffaele Nevi Salvini definito "paraculetto". Salvini ha risposto così ai cronisti, a margine della presentazione del libro di Bruno Vespa insieme a Carlo Calenda, a Roma.

Salvini, stop canone Rai non danneggia governo nè mi irrita

(ANSA) - Sul canone Rai "non mi interessa far polemica, andiamo avanti. Berlusconi diceva che ogni taglio di tasse è una buona notizia, questo era un piccolo taglio di tasse ma non mette in discussione il governo né i miei nervi".

GIORGIA MELONI E MATTEO SALVINI

Così il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, sull'emendamento della Lega al decreto fiscale che chiedeva il taglio del canone Rai. Salvini l'ha detto alla presentazione del libro di Bruno Vespa insieme a Carlo Calenda, a Roma.

Ha aggiunto: "Oggi niente e nessuno può farmi arrabbiare", rifernedosi alla precettazione dello sciopero generale. E ha ricordato che la proposta leghista "non era una novità escogitata per dare fastidio a qualcuno, ma esattamente lo stesso intervento di 20 euro che la stessa maggiorazna ha fatto l'anno scorso. Io non ho cambiato idea qualcuno sì"

antonio tajani giorgia meloni alla camera foto lapresse.

Salvini,se arriverà richiesta su Unicredit sì a golden power

(ANSA) - "Sì, sicuramente quando e se verrà mandata la richiesta di golden power, il governo istruirà la pratica di golden power. Come ho salutato con favore l'operazione Bpm-Mps per un terzo polo italiano, ritengo assolutamente contrastante con l'interesse nazionale una concentrazione bancaria che allontana le banche dai territori".

Così il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, a una domanda sull'offerta di scambio di Unicredit sul Bpm. Salvini l'ha detto alla presentazione del libro di Bruno Vespa insieme a Carlo Calenda, in corso a Roma. E ha ribadito: "E' un'operazione partita non per costruire, ma per bloccare "

Salvini,se esce ministro di una squadra entra uno della stessa

giorgia meloni antonio tajani matteo salvini

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - "Se nel governo esce uno di quella squadra, entrerà uno di quella squadra. Io non ho nulla da rivendicare". Lo afferma il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, rispondendo alla domanda su chi potrebbe prendere il posto di Raffaele Fitto al ministero degli Affari europei.

Salvini parla alla presentazione del libro di Bruno Vespa insieme a Carlo Calenda, a Roma. E incalzato da Vespa sul fatto che dietro le sue parole possa esserci un altolà a Forza Italia sul sostituto di Fitto, ha chiarito: "Se Meloni volesse dare a qualcun altro (di diverso da Fratelli d'Italia, partito di provenienza di Fitto,) chi sono io per dire no. Io ho solo detto che la Lega non rivendica nulla. Meloni è libera di fare quello che vuole".

antonio tajani giorgia meloni al senato foto lapresse matteo salvini MAURIZIO LUPI - MATTEO SALVINI - GIORGIA MELONI - DONATELLA TESEI - ANTONIO TAJANI - STEFANO BANDECCHI