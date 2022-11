“TRA ITALIA E FRANCIA UNA LITE INFANTILE SULLA PELLE DEI PIÙ DEBOLI” - CI VOLEVA “AVVENIRE” PER SBERTUCCIARE DUE GOVERNI CHE SI TIRANO FIALETTE PUZZOLENTI SULLA QUESTIONE MIGRANTI: “IN TEMPI DI GUERRA FRATRICIDA IN TERRA D'EUROPA, MINARE LE FONDAMENTA DELLA CASA COMUNE, CON PROVOCAZIONI SOVRANISTE DA UN LATO E RITORSIONI MUSCOLARI DALL'ALTRO, È MIOPE, POLITICAMENTE NON CONVENIENTE PER NESSUNO E DISUMANO PER I SOGGETTI DEBOLI PRESI NEL MEZZO" - IL QUOTIDIANO DEI VESCOVI RANDELLA: "SPETTACOLO SEMPLICEMENTE DESOLANTE"

papa francesco a l aquila 3

(ANSA) - Una "lite infantile", uno scontro "disumano" sulla pelle dei più deboli.Questo il senso dell'editoriale dell'Avvenire. "Non riguardasse un dramma, una tragica questione di vita e di morte che si consuma quotidianamente nel mare di casa nostra - si legge -, verrebbe da derubricare a lite infantile quella scoppiata tra il nostro governo e l'esecutivo francese"."In tempi di guerra fratricida in terra d'Europa - aggiunge -, minare le fondamenta della casa comune, con provocazioni sovraniste da un lato e ritorsioni muscolari dall'altro, è miope, politicamente non conveniente per nessuno e disumano per i soggetti deboli presi nel mezzo".

emmanuel macron giorgia meloni by edoardo baraldi

"Perché le minacce e i toni utilizzati, da un versante all'altro delle Alpi, assomigliano più a quelli che due ragazzacci si urlano in faccia prendendosi a schiaffi, che non al comportamento maturo e responsabile che sarebbe lecito attendersi dai governi di due grandi Paesi, legati da millenni e da 70 anni nucleo fondante di quella Comunità di Stati che oggi chiamiamo Unione Europea", spiega il giornale. Il quotidiano dei vescovi parla di uno "spettacolo semplicemente desolante".

ocean viking

"Profondamente sbagliato e inutilmente crudele - scrive - il comportamento del nostro governo che prima rallenta l'approdo di navi cariche di naufraghi, poi ne autorizza alcune all'ingresso in porto, opera soccorsi selettivi definendo 'carico residuale' quelli lasciati a bordo, salvo poi dover prendere atto della realtà che anche questi ultimi sono esseri umani e non una sub-categoria catalogata come 'migranti'".

EMMANUEL MACRON GIORGIA MELONI

"Allo stesso tempo, però, pure il comportamento di Parigi è stato tutt'altro che politicamente adeguato, solidale e maturo. Con il 'tira e molla' sull'accoglienza delle persone a bordo della Ocean Viking - sì, no, a Marsiglia, a Tolone - le proteste in sede Ue, le rimostranze nei confronti del nostro governo. E, da ultimo, le incredibili minacce di ritorsioni", aggiunge il giornale della Cei. "L'Unione Europea è una costruzione tutt'altro che compiuta - e l'incapacità dei suoi vertici di mediare e pacificare in questa vicenda prova che il lavoro da fare è ancora moltissimo e per nulla scontato", conclude.

ocean viking migranti