IL CREMLINO E LE ELEZIONI ITALIANE

Guido Crosetto@GuidoCrosetto

Dicono che la Russia abbia finanziato partiti in 20 nazioni, dal 2014, con 300 milioni di dollari. Seguendo una prassi antica. Per evitare che la notizia sia strumentalizzata, occorre sapere se l’Italia è nell’elenco ed avere i nomi, se esistono. Perché è alto tradimento.

Sirio@siriomerenda

300 milioni per 20 Paesi... dalla Russia con amore... 007 Usa #Putin #Russia #Copasir #14settembre

Myrta Merlino@myrtamerlino

Tutti noi ci auguriamo che nessun partito risulti coinvolto nella storia dei #finanziamenti dalla #Russia. Ma se così non fosse, allora dovremmo saperlo subito. Non è solo una richiesta. È un nostro sacrosanto diritto. #ElezioniPolitiche2022 #14settembre

Rula Jebreal@rulajebreal

Salvini minaccia querele Vs chi riporta la notizia che la Russia abbia dato 300mil $ a partiti/politici. Come mai la Meloni si oppone a una commissione che indaghi su rapporti tra Russia e politici ? Alla luce di questo scandalo, farebbe una coalizione con i mercenari di Putin?

salvini putin conte

Luca La Barbera@LucaLaBarbera_

Il presidente del Copasir è di FdI. Il delegato ai servizi segreti in quota Lega.

E come potremmo mai avere vere informazioni serie sui finanziamenti russi? Che imbarazzo

mario di vito@oiramdivito

Dice Putin che sporgerà querela contro chiunque accosterà il suo nome a quello di Salvini.

Matteo Capponi@pirata_21

Gli Stati Uniti non hanno fatto i nomi di chi ha preso soldi dalla #Russia. Però #Salvini che è furbo ha detto subito:"Io no".

Giovanni Rodriquez@GiovaQuez

Salvini: "Fake news a dieci giorni dal voto, mai presi soldi dalla Russia". Forse mi sono perso qualche passaggio, chi avrebbe esplicitamente fatto il nome di Salvini? #Mosca

IlGuffanti @guffanti_marco

Putin ha finanziato per anni partiti europei. Draghi è stato in prima linea nel coordinamento per definizione e applicazione delle sanzioni alla Russia. Conte e Salvini hanno fatto cadere il Governo Draghi. Sembrano quasi eventi correlati. Sembrano.

PUTIN E SALVINI BY ELLEKAPPA

Alberto Infelise@albertoinfelise

Questa notizia dei finanziamenti russi ai partiti europei la voglio seguire comodo comodo dal lettòne di Putin parlandone con gli amici Savoini, Salvini e i loro alleati.

David Parenzo@DAVIDPARENZO

Sui,supposti, soldi russi ai partiti basterebbe che la lega di @matteosalvinimi

dicesse: “Non abbiamo più alcun accordo politico con il Partito ‘Russia Unita’ del dittatore Vladimir #Putin. Già questo sarebbe un passo avanti importante

Paolo Berizzi@PBerizzi

SALVINI SAVOINI

300 milioni più 49 milioni quanto fa? Così per avere un'idea di massima. #Putin

Matteo Alboni (a.k.a. reese)@reese_86

Ma secondo voi quali sono i partiti italiani che hanno preso soldi dalla #Russia? E perché sono proprio QUEI due partiti? Chissà… #BuongiornoATutti #Buongiorno

Paola@LaPaola110

Andare a rimestare nella m**** non conviene a nessuno. Almeno qui in Italia. #mazzette #Putin #USA

TWEET SUI SOLDI RUSSI AI PARTITI 2

La prima manina@LaPrimaManina

È certamente casuale il fatto che Putin dica: "Se volete il gas togliete le sanzioni" mentre Salvini dice: "Vogliamo il gas, togliamo le sanzioni".

Polemico professionista@SantoWhisky

Vista la levatura del personaggio il vero aspetto tragicomico sarebbe se si scoprisse che Salvini non ha preso un centesimo ed è un libero servo di Putin

jacopo iacoboni@jacopo_iacoboni

La Russia, parlando in generale, non paga leader politici sui loro conti, o partiti sui loro conti. Lo schema di solito è: soggetti non ufficiali pagano soggetti non ufficiali, think tank, riviste, fondazioni, e mettono soldi su shell companies, di solito in legislazioni offshore

GIUSEPPE CONTE E VLADIMIR PUTIN

Marco Bentivogli@BentivogliMarco

E’ cosi complicato rendere pubblici gli elenchi di chi ha ricevuto finanziamenti dalla Russia di Putin? Un paese in cui intercettano chiunque, i nostri servizi cosa fanno? E’ un problema di sicurezza e di difesa della nostra democrazia.

@adolfo_urso

Federico Punzi@jimmomo

Non lasciatevi abbagliare dagli specchietti per le allodole. Se volete i nomi di chi ha lavorato per Putin, finanziato o meno, basta cercarli in chi ci ha resi dipendenti dal suo gas. Aveva in mano capi di governo, vertici di società energetiche... e dovremmo cercare la paranza?

Elena Visconti@elevisconti

IL VIAGGIO DI SALVINI A MOSCA BY ELLEKAPPA

Non è stato fatto ancora neanche un nome, ma Salvini già minaccia querele. #Russia

Dario Ballini@DarioBallini

No. Scusate. Ma c'è veramente gente sorpresa dalla "notizia" che in occidente ci sono politici e partiti a libropaga Putin.

Josef Šveik@kink64

Se sapessero che ha preso i soldi da Putin, gli elettori della Lega la voterebbero lo stesso.

jacopo iacoboni@jacopo_iacoboni

Urso, presidente del Copasir, dice di esserci confrontato con Gabrielli e “al momento non esistono notizie che ci sia l’Italia” tra i Paesi coinvolti. “Al momento”. Non leggerei questa frase come se avesse detto: sappiamo che non c’è l’Italia.

FakeNews24@FakeNews_24

+++ #Italia non presente nel rapporto degli 007 USA: Siamo scemi gratis +++

l ipotesi di passaggio dei soldi dalla russia alla lega attraverso eni. savoini salvini salvini savoini MATTEO SALVINI E PUTIN