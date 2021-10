"SALVINI E MELONI HANNO LA METÀ DELLA MIA ETÀ. E QUINDI CAPIRAI, SE DEVO PREOCCUPARMI... SONO IL PROFESSORE IN CATTEDRA E LORO GLI ALLIEVI" - BERLUSCONI CERCA LA SUA NUOVA CENTRALITA' COME EURO-GARANTE DI LEGA E FRATELLI D'ITALIA: "SONO SICURO CHE I NOSTRI PRINCIPI SIANO CONDIVISI FINO IN FONDO DAI NOSTRI ALLEATI. IL CENTRODESTRA ITALIANO È ASSOLUTAMENTE LONTANO DA OGNI RITORNO AL PASSATO. LA LEGA NON È PIÙ SOVRANISTA" - PECCATO CHE SALVINI ABBIA AVUTO UNA VIDEOCHIAMATA CON MARINE LE PEN PER RAGIONARE SU UN NUOVO EUROGRUPPO…