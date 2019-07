COSA NON SI FA PER DIVENTARE L’ANTI-SALVINI - DE MAGISTRIS PREPARA UNA FLOTTA DI VELIERI, GOMMONI E BARCHE PER RECUPERARE I MIGRANTI IN MARE - IL NARCISINDACO DI NAPOLI SFIDA IL LEGHISTA: "IL NOSTRO PORTO È APERTO. IN QUESTO PAESE SI RIBALTANO LA VERITÀ E LA REALTÀ CHI SALVA VITE VIENE ARRESTATO, COME CAROLA; CHI TIENE IN OSTAGGIO PERSONE IN BARCA NON HA CONSEGUENZE…”