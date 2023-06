“JAMIE DIMON PRESIDENTE? FORSE, UN GIORNO” – RICCIA PER LA CORSA ALLA CASA BIANCA IL NOME DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO DI JPMORGAN – QUESTA VOLTA LA PROPOSTA È STATA LANCIATA DA BILL ACKMAN, IL MILIARDARIO AMMINISTRATORE DELEGATO DELL'HEDGE FUND “PERSHING SQUARE CAPITAL MANAGEMENT” CHE LO VORREBBE AL POSTO DEL “DEBOLE BIDEN” – IMMEDIATA LA RISPOSTA DI DIMON CHE NON HA ESCLUSO DEL TUTTO L’IPOTESI…

1. «JAMIE DIMON FOR PRESIDENT»

«Jamie Dimon for president». È l'idea di Bill Ackman, il miliardario amministratore delegato dell'hedge fund Pershing Square Capital Management. In un lungo post su Twitter, Ackman invita il numero uno di JPMorgan a candidarsi per il 2024 come democratico.

Joe Biden «è estremamente debole. Il 70% dei democratici non vuole che corra. E le sue debolezze aprono la strada a un outsider qualificato. Jamie può battere Biden alle primarie e Donald Trump alle elezioni», scrive. L'invito di Ackman arriva nel giorno in cui lo stesso Dimon, in un'intervista a Bloomberg, non ha escluso la possibilità di ricoprire prima o poi un incarico pubblico.

Il nome di Dimon negli anni è più volte circolato come possibile segretario al Tesoro ma l'amministratore delegato di JPMorgan ha sempre smentito le indiscrezioni, ribadendo in più occasione di voler restare alla guida della banca.

Intanto, Donald Trump assicura celebrazioni senza precedenti per i 250 anni degli Stati Uniti se sarà eletto. Sarà la festa di compleanno «più spettacolare della storia».

Un compleanno che cadrà nel 2026 e per il quale l'ex presidente intende indire 12 mesi di festeggiamenti. «Dobbiamo prepararci alla festa di compleanno più spettacolare della storia. Vogliamo che sia la migliore di tutti i tempi», afferma Trump in un video non ancora diffuso pubblicamente ma visto da Politico.

L'ex presidente Usa intende creare una task force per lavorare con i governi statali e locali «per assicurare un anno di festività a partire dal Memorial Day del 2025 fino al 4 luglio del 2026».

JAMIE DIMON ALLA PRESIDENZA? IL CAPO DI JPMORGAN ACCENNA ALLA CORSA "UN GIORNO"

DAGONEWS

«Amo il mio paese e forse un giorno lo servirò in un ruolo o nell'altro, ma amo quello che faccio ora». Questa è stata la risposta dell'amministratore delegato di JPMorgan Chase & Co., Jamie Dimon, quando gli è stato chiesto da Bloomberg se avrebbe mai preso in considerazione la possibilità di candidarsi a una carica pubblica o accettare una posizione di gabinetto, mentre inizia la corsa presidenziale degli Stati Uniti del 2024.

«Sai, ovviamente, mi è passato per la testa perché le persone ti parlano di cose del genere - ha detto Dimon, ribadendo che per ora è felice dove si trova - Penso che JPMorgan faccia un ottimo lavoro nell'aiutare gli americani e i paesi di tutto il mondo, e questo è il mio lavoro».

