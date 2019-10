22 ott 2019 16:47

“JUSTIN” TIME - NONOSTANTE GLI SCANDALI E IL BROWNFACE TRUDEAU VINCE DI UN SOFFIO LE ELEZIONI IN CANADA, MA SARÀ COSTRETTO A FORMARE UN GOVERNO DI MINORANZA - TRUMP FA SUBITO LE CONGRATULAZIONI AL FIGHETTO PRIMO MINISTRO CANADESE, MA NON SI CAPISCE SE È SERIO O LO PRENDE IN GIRO: “NON VEDO L’ORA DI LAVORARE CON TE”