“KAMALA HARRIS HA SPIAZZATO I REPUBBLICANI” – SECONDO IL “WALL STREET JOURNAL”, DI ORIENTAMENTO CONSERVATORE E DI PROPRIETÀ DI RUPERT MURDOCH, “I REPUBBLICANI SEMBRANO IMPROVVISAMENTE E STRANAMENTE ESSERE IN RITARDO, COME SE NON PENSASSERO CHE QUESTO POTESSE ACCADERE. GLI STATI UNITI HANNO ORA UNA CORSA PRESIDENZIALE CHE TRUMP E IL GOP POTREBBERO PERDERE” – “LA PIÙ GRANDE VULNERABILITÀ DELLA VICEPRESIDENTE È CHE È…”

Articolo del “Wall Street Journal” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

MONTEL WILLIAMS E KAMALA HARRIS NEL 2001

La partenza forte della vicepresidente sembra aver colto di sorpresa il GOP e la campagna di Trump – scrive il WSJ nel suo editoriale

I democratici sono di nuovo pieni di energia e si schierano a favore di Kamala Harris come Presidente, il che non sorprende dopo le settimane di sconforto per il Presidente Biden. Tuttavia, i repubblicani sembrano improvvisamente e stranamente essere in ritardo, come se non pensassero che questo potesse accadere. Gli Stati Uniti hanno ora una corsa presidenziale che Donald Trump e il GOP potrebbero perdere. […]

La Harris sta abilmente presentando la campagna come il futuro contro il passato, una nuova generazione contro la vecchia, contrapponendo la sua relativa giovinezza all'età di 59 anni al 78enne Trump. Questo ha spesso funzionato per i democratici: ricordiamo JFK, Bill Clinton e Barack Obama. Nikki Haley aveva avvertito i repubblicani che il primo partito a scegliere un candidato della nuova generazione avrebbe avuto un vantaggio politico quest'anno, ed eccoci qui.

KAMALA HARRIS E BARACK OBAMA

L'esplosione dell'entusiasmo democratico ha indotto il sondaggista di Trump, Tony Fabrizio, a pubblicare martedì una nota pubblica in cui avverte dell'imminente “luna di miele di Harris” nei sondaggi. Ha detto che si tratta di un fenomeno previsto e che non c'è da preoccuparsi. Ma una simile ammissione è molto insolita per una campagna che non ammette mai uno svantaggio nei sondaggi. Ciò suggerisce che la campagna sa che il divario di entusiasmo che aveva favorito i repubblicani potrebbe essere svanito.

L'enigma è perché tutto questo sembra aver confuso i repubblicani. Si stanno arrampicando su linee di attacco che probabilmente non funzionano o sono controproducenti. Un argomento sbagliato è che la signora Harris è “un candidato DEI (diversity, equity, and inclusion)”. […]

I GENITORI DI KAMALA HARRIS

Un altro errore è quello di affermare che Biden dovrebbe dimettersi ora, visto che non è in corsa per la rielezione. Gli elettori sanno distinguere tra i prossimi sei mesi e i prossimi quattro anni, e in ogni caso Biden è ormai un uomo di ieri. La è il candidato da battere. L'accusa alla signora Harris di essere senza figli è un'altra nota stonata. […]

LE COPERTINE DI TIME PRIMA E DOPO L ANNUNCIO DEL RITIRO DI JOE BIDEN

Alcuni repubblicani pensano di poter vincere dipingendo la signora Harris come “strana”, come se la sua risata fosse squalificante. Ma questo funziona solo se il candidato si presta alla critica. Finora sul palco si sta comportando meglio di quanto abbia fatto nel 2019 o nei primi giorni da vicepresidente. Troppi repubblicani sembrano essersi bevuti le affermazioni trionfali della stampa conservatrice secondo cui la signora Harris non può vincere. L'eccesso di fiducia dei media è una delle cause delle sconfitte.

KAGALA HARRIS - MEME BY EMILIANO CARLI

L'inciampo del GOP suggerisce che il partito non credeva che i democratici avrebbero fatto un cambio di candidato. Ma quando l'establishment democratico prende una decisione, si muove con spietata rapidità per preservare il proprio potere. Mettere da parte Biden così tardi nella campagna è stato storico, ma non è stata una sorpresa.

Ciò non vuol dire che la signora Harris sia una forza trainante. Dovrà dimostrare di essere all'altezza del ruolo di Comandante in Capo, anche se dovrà difendere i risultati di politica estera di Biden. Trump ha ancora il vantaggio della forza contro la debolezza in mezzo alle turbolenze globali.

La più grande vulnerabilità della vicepresidente è che è un prodotto della fucina politica progressista della California. Non ha mai dovuto fare appello agli elettori moderati a livello nazionale. Lo dimostrano le numerose posizioni di sinistra che ha assunto come procuratore generale e senatore dello Stato e che sono impopolari nell'America centrale. […]

kamala harris foto creata con l'intelligenza artificiale

Una carta vincente sarà la performance dei candidati, soprattutto nei dibattiti. Trump ha sconfitto il decadente Joe Biden con una passeggiata, ma con la signora Harris non sarà così facile. L'ex presidente dovrà far valere le proprie ragioni sulla politica, piuttosto che sugli insulti personali, e questo non è il suo punto di forza. I fondamentali economici e di sicurezza sono ancora a favore di Trump, ma la gara è ormai competitiva.

