22 lug 2024 09:12

“KAMALA HARRIS SARÀ PIÙ FACILE DA BATTERE” - TRUMP FESTEGGIA PER IL PASSO INDIETRO DI BIDEN: SA BENE CHE LA VICEPRESIDENTE E’ UN BOCCONE GHIOTTO - L’ATTACCO A “SLEEPY JOE”: “IL DISONESTO JOE BIDEN NON ERA IDONEO A CANDIDARSI ALLA PRESIDENZA. TUTTI COLORO CHE LO CIRCONDAVANO, COMPRESO IL SUO MEDICO E I MEDIA, SAPEVANO CHE NON ERA IN GRADO DI ESSERE PRESIDENTE” - JD VANCE, CANDIDATO VICE DI TRUMP: “KAMALA HA MENTITO PER QUASI QUATTRO ANNI SULLA CAPACITÀ MENTALE DI BIDEN, ACCOLLANDO ALLA NAZIONE UN PRESIDENTE CHE NON PUÒ SVOLGERE IL SUO COMPITO"