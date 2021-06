“LA LEADERSHIP DI CONTE? NON L’HO ANCORA VISTA” – DOPO IL DIVORZIO DA QUEL CHE RESTA DEL MOVIMENTO, DAVIDE CASALEGGIO TORNA A MENARE DURO SU “GIUSEPPI”: “AVREI VOLUTO UNA POSIZIONE CHIARA SUL TETTO AL DOPPIO MANDATO. GRILLO È STATO CHIARO, CONTE NO. MI DISPIACEREBBE SE QUESTO TEMA FOSSE OGGETTO DI UNA TRATTATIVA ECONOMICA. TROPPI PRINCIPI DEL M5S SONO STATI VIOLATI. ERA DIFFICILE RESTARE IN…”

C. Zap. per il "Corriere della Sera"

beppe grillo davide casaleggio giuseppe conte 3

Il divorzio si è ormai consumato ma Davide Casaleggio non depone le armi contro la «sua» ex creatura, il Movimento 5 Stelle. «Negli ultimi 16 mesi abbiamo assistito a una serie di violazioni di regole di partecipazione democratica interna, di principi del M5S, di regole che erano già state prese che sono state violate. Era molto difficile restare in un contesto che ho conosciuto molto diverso e che ho contribuito a costruire con mio padre».

Il presidente di Rousseau parla a ruota libera a Skytg24 . Ripercorre le tappe della rottura e non risparmia i toni polemici anche nei confronti di chi si appresta a guidare il Movimento, Giuseppe Conte, per non aver chiarito come intende comportarsi su uno dei capisaldi del Casaleggio-pensiero padre e figlio, il tetto del doppio mandato: «Mi è spiaciuto che non sia stata presa una posizione netta e chiara su uno dei principi fondativi del M5S, ma anche della generazione politica necessaria ad un movimento.

DAVIDE CASALEGGIO

Avrei voluto vedere una linea chiara ma in tre o quattro mesi di leadership in pectore non l'ho ancora vista. Grillo è stato chiaro, Conte no». Casaleggio ha un sospetto: «Mi dispiacerebbe se questo tema fosse oggetto di una trattativa economica mettendo all'asta i principi fondativi. Quando ciò avviene si parla di liquidazione».

grillo conte casaleggio

La memoria corre in soccorso: «Il limite dei due mandati era una proposta di legge ai tempi del V-day e secondo me dovrebbe essere una legge. Solo attraverso una legge si può garantire un ricambio della politica e anche una partecipazione dei cittadini alla vita pubblica in modo continuo».

davide casaleggio

Casaleggio usa parole al miele, invece, per Mario Draghi: «Penso che dal punto di vista della gestione della pandemia abbia lavorato in modo egregio. Sono molto soddisfatto dal lavoro del generale Figliuolo, ha gestito tutto in modo egregio. Ora il momento decisivo sarà sulla parte economica, sulla post-pandemia». Intanto, Conte intensifica il suo impegno per assumere la leadership del Movimento lavorando sul fronte delle elezioni comunali in programma in autunno. La priorità è saldare l'alleanza con il Pd per essere competitivi rispetto al centrodestra.

giuseppe conte e rocco casalino

Per questo l'ex premier martedì sarà a Napoli per dare sostegno al candidato sindaco, sostenuto convintamente da M5S e dem, Gaetano Manfredi, già ministro dell'Università nel Conte II: «Inizia la fase nuova di un cammino che affronteremo con entusiasmo e senso di responsabilità, determinati a creare tutte le condizioni per compiere una svolta reale».

BEPPE GRILLO DAVIDE CASALEGGIO

Il capoluogo campano è considerato un test importante: «Napoli ha potenzialità enormi da esprimere, ma sono necessari il contributo e la partecipazione delle migliori energie del territorio - scrive Conte in un lungo post su Facebook - A loro il Movimento 5 Stelle si rivolge in modo da costruire insieme un progetto per la città e essere protagonisti in prima persona del suo percorso di rilancio insieme a una figura autorevole come quella di Gaetano Manfredi». Martedì a Napoli ha garantito la sua presenza anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

DAVIDE CASALEGGIO ALESSANDRO DI BATTISTA giuseppe conte e luigi di maio con la card del reddito di cittadinanza DAVIDE CASALEGGIO E ALESSANDRO DI BATTISTA giuseppe conte giuseppe conte alle agora di bettini 2 davide casaleggio