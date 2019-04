“LA LEGA ALLEATA CON CHI NEGA L’OLOCAUSTO MI PREOCCUPA” – LUIGI DI MAIO FA FINTA DI NON ESSERE AL GOVERNO CON SALVINI E ATTACCA: “MI PREOCCUPA QUESTA DERIVA DI ULTRADESTRA A LIVELLO EUROPEO. È MIO DOVERE DIRE CHE QUELLE COSE NON MI APPARTENGONO” – MA PERCHÉ ALLORA GLI ANDAVANO BENE I GILET GIALLI O PAWEL KUKIZ, L’EX PUNK-ROCKER POLACCO ANTIABORTISTA E CON SIMPATIE NEONAZISTE?

LUIGI DI MAIO CON I SUOI ALLEATI PER LE EUROPEE - DA SINISTRA KAROLINA KAHONEN, PAWEL KUKIZ, IVAN VILIBOR SINCIC E EVANGELOS TSIOBANIDIS

GRILLINI DELL'ALTRO MONDO - DI MAIO E CASALEGGIO IN GIRO PER L'EUROPA A CERCARE ALLEATI PER LE ELEZIONI - I FINLANDESI CI STANNO (MA HANNO POCHI VOTI), PIÙ SOLIDO IL SUPPORTO DA VARSAVIA DI PAWEL KUKIZ, EX PUNK-ROCKER ANTIABORTISTA - E POI I CROATI DI ''BARRIERA UMANA'', MOVIMENTO DI ATTIVISTI NATO PER OPPORSI AGLI SFRATTI CON OCCUPAZIONI DEGLI EDIFICI

SALVINI LE PEN-3

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/grillini-dell-39-altro-mondo-maio-casaleggio-giro-192482.htm

DI MAIO: 'PREOCCUPA LEGA ALLEATA CON CHI NEGA OLOCAUSTO'

MATTEO SALVINI LUIGI DI MAIO BY LUGHINO

Da www.ansa.it

"Mi preoccupa questa deriva di ultradestra a livello europeo con forze politiche che faranno parte del gruppo con cui si alleerà la Lega, che addirittura, in alcuni casi, negano l'Olocausto". Lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio a margine di un incontro a Milano rispondendo ai giornalisti sulle alleanze in vista delle Europee.

LUIGI DI MAIO E ALESSANDRO DI BATTISTA INCONTRANO I VERTICI DEI GILET GIALLI

"Stiamo parlando di gruppi parlamentari - ha aggiunto Di Maio - che sono usciti dal Parlamento, quando si commemorava la strage dell'Olocausto e quello che hanno fatto nei campi di concentramento, quindi quando vedo queste cose mi preoccupo. E' mio dovere come forza politica e come capo politico del M5S dire che quelle cose non mi appartengono, infatti noi creeremo un gruppo unico e indipendente in Parlamento europeo con altri movimenti civici come il nostro e non staremo con queste ultradestre, che quando si tratta di scontri ideologici mi preoccupano non poco".

MATTEO SALVINI LUIGI DI MAIO INNAMORATI PAWEL KUKIZ