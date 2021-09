“LA LEGA PRENDA UNA POSIZIONE CHIARA SULLA CAMPAGNA VACCINALE” – CONTE A “AGORÀ”: APRE ALL’OBBLIGO VACCINALE: “UNA EXTREMA RATIO, NON LO ESCLUDIAMO” – "IL REFERENDUM SUL REDDITO DI CITTADINANZA DI RENZI? CREDO CHE SIA VIGLIACCO E IMMORALE CHIEDERE UN REFERENDUM SU QUESTA MISURA DI CIVILTÀ”- E POI PARLA DEL RAPPORTO CON GRILLO E CON IL PD…

giuseppe conte matteo salvini meeting rimini 1

(ANSA) "Invito con molta chiarezza la Lega a prendere una posizione chiara. Abbiamo bisogno di un sostegno chiaro per il completamento della campagna vaccinale" che serve a "mettere in sicurezza il Paese". Così il presidente M5s, Giuseppe Conte, ad Agorà su Rai3 dove aggiunge: "La Lega sostenga questa campagna fino alla fine".

(ANSA) "Credo che sia vigliacco e immorale chiedere un referendum su questa misura di civiltà ".Così il presidente M5s, Giuseppe Conte, ad Agorà su Rai3 parlando del reddito di cittadinanza.

(ANSA Con il Pd " il dialogo ci sarà perchè con il Pd saremo alternativi alle destre". Così il presidente M5s, Giuseppe Conte, ad Agorà su Rai3. "l dialogo con Pd a me interessa in un orizzonte politico non in quello delle elezioni comunali" ha aggiunto Conte.

(ANSA) "Con Beppe Grillo ci sentiamo spesso, il nostro è un dialogo costante". Così il presidente M5s, Giuseppe Conte, ad Agorà su Rai3. (ANSA).

(ANSA) "Il M5s non pone condizioni, ha accettato di collaborare lealmente e positivamente con il governo Draghi. E stiamo dando una mano al paese e alla comunità". Così il presidente M5s, Giuseppe Conte, ad Agorà su Rai3.

CONTE SALVINI

(ANSA) Con Cingolani "ho già concordato un confronto la settimana prossima per valutare le scelte da fare nel quadro della transizione ecologica: noi siamo per le eco-tecnologie e su quelle dobbiamo puntare, non per l'energia atomica".Così il presidente M5s, Giuseppe Conte, ad Agorà su Rai3. (ANSA).

(ANSA) "Noi siamo collocati in questa area ampia di centrosinistra, ma non dico che saremo moderati, ma parleremo anche a quell'elettorato e non trascureremo le esigenze di partite iva, precari, autonomi, pmi, nerbo della struttura produttiva italiana. Il M5s ha fatto battaglie come il taglio dei parlamentari e il rdc ma ora gli elettori ci ringraziano anche per superbonus 110%". Così il presidente M5s, Giuseppe Conte, ad Agorà su Rai3. (ANSA).

(ANSA) "L'obbligo vaccinale è l'extrema ratio ma se serve per uscire dalla pandemia non lo escludiamo". Lo ha ribadito oggi il presidente M5s, Giuseppe Conte, parlando ad Agorà su Rai3.

conte salvini