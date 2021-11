“LEI È OSSESSIONATO DA CONTE E I CINQUE STELLE” – AL PORO “GIUSEPPI” È RIMASTO SOLO L’APPOGGIO DELL’EX MOGLIE VALENTINA FICO CHE, SUI SOCIAL, SCAZZA CON ALDO TORCHIARO, GIORNALISTA DEL RIFOMISTA: “NON CI SONO ARTICOLI SU ALTRI POLITICI NE’ ALTRI PARTITI SUL SUO ACCOUNT. CURIOSO.. COME MAI? SECONDO LEI SONO IL MALE ASSOLUTO” – TORCHIARO: "CONTE DA SEMPLICE CITTADINO ANONIMO E' DIVENTATO PREMIER IN POCHE ORE" - IL LUNGO BOTTA E RISPOSTA

È sempre più isolato il povero Giuseppe Conte alla guida del Movimento 5 Stelle. Una leadershiop, la sua, mai decollata davvero e ormai messa in crisi dal dualismo con Luigi Di Maio. Ultima spina, la polemica sulle nomine Rai che doveva rilanciare l'anima movimentista dei grillini ma si è rivelata un autogol politico. Ma c'è qualcuno che difende Giuseppi a spada tratta. È l'ex moglie Valentina Fico, avvocato anche lei, che sui social si è scatenata contro un articolo di Aldo Torchiaro pubblicato sul Riformista.

"Oggi titoliamo sulla nuova Rai degrillinizzata e per la prima volta libera dai diktat di Conte e Casalino" scrive il giornalista su Facebook rilanciando la prima pagina del quotidiano dal titolo: "Povero Conte, gli hanno levato pure la Rai!".

"Certo che lei è davvero ossessionato da conte e i cinque stelle. Non ci sono articoli su altri politici ne’ altri partiti sul suo account. È molto curioso.. come mai? Praticamente secondo lei sono il male assoluto…" scriva nei commenti l'ex di Conte, oggi legato a Olivia Paladino.

"Gentile Valentina - è la replica di Torchiaro - suo marito rappresenta un unicum nella storia politica: da semplice e anonimo cittadino a presidente del consiglio in poche ore. Da professionista estraneo a qualsiasi interesse militante ad appassionato leader del primo partito. Ammetterà che rappresenta un caso, e che la natura dei giornalisti è curiosa. Mi permetta una domanda, a proposito: parlavate spesso di politica in casa? Le aveva manifestato il desiderio di fare politica attivamente, o è stata una fulminazione recente?".

La Fico non gradisce: "Ma se non le ho risposto privatamente secondo lei le rispondo pubblicamente? Comunque io non vedo niente di scandaloso nel fatto che anche chi si è dedicato per anni a un mestiere diverso possa decidere di intraprendere una nuova strada.. succede continuamente in tanti campi. Anzi trovo che sia una possibilità esaltante per tutti noi pensare che con determinazione (e perché no anche un pizzico di fortuna.. che aiuta gli audaci) si possa cambiare vita e anche impegnarsi per la collettività.. per chi ci crede.. senza dover per forza pensare a oscure trame e chissà quali complotti e ambigui mandanti, come ha detto l’altra sera Sansonetti da Porro.

E attenzione... l'ex moglie di Conte ha anche un'opinione particolare su Silvio Berlusconi, tutt'altro che sprezzante... "E comunque si sbaglia.. non è stato il primo.. il primo, pur con le note differenze, è stato Berlusconi! Del resto il berlusconismo è nato proprio come risposta e alternativa alla politica come mestiere intesa in senso dispregiativo. I cinque stelle, che possono piacere o meno, con il loro uno vale uno volevano dimostrare proprio questo.. che chiunque potrebbe assurgere dal nulla alla cosa pubblica. Inoltre la cosa non è poi così tanto originale.. se pensa agli Usa, Carter Reagan ecc.. pure portati a modello di democrazia planetaria! Del resto poi si sente spesso denigrare i politici perché si accusano di non saper far nulla poiché non hanno mai lavorato.. insomma non va mai bene nulla….

E ancora, continua Valentina Fico: "Mi permetto però di farle notare che un conto è essere legittimamente curiosi e porsi è porre domande.. altro è demonizzare e attaccare ogni giorno a testa bassa.. soprattutto se non si fa lo stesso e non ci si pongono le stesse legittime domande con gli altri soggetti politici che pure non sempre brillano per trasparenza.. ce ne sono di fatti curiosi su cui indagare.. la sua invece mi sembra monomania! Mi permetto di dirlo solo perché essendo stata cercata da lei più volte è venuta (a me stavolta) la curiosità di vedere chi è lei e di cosa si occupa".

