18 ott 2021 17:43

“CON LETTA CI VEDREMO ALLE PROSSIME ELEZIONI” – LO SHOW DI MASTELLONE, RICONFERMATO SINDACO DI BENEVENTO, CONTRO ENRICHETTO: "E' STATA UN'ARCA DI NOÈ, DI DESTRA E SINISTRA COMPRESA UNA LOGGIA MASSONICA, CONTRO DI ME. HO VINTO DA SOLO CONTRO TUTTI, COME MARIO CONTRO SILLA – POI CHIAMA RENZI E CALENDA (A CUI AVEVA DATO DEL "BURINOTTO" E DEL "FIGLIO DI PAPA’") PER COSTRUIRE IL CENTRO. E RICORDA A ENRICHETTO: "IL CENTROSINISTRA NON VINCE LE POLITICHE DAL 2006 QUANDO DECISIVO FU IL MIO UDEUR…"