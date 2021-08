TRAVAGLIO IN DIFESA DI MONTANARI: “RETTORE DI LOTTA E DI GOVERNO? ALDO GRASSO INVECE È DI LECCA E DI GOVERNO” - POI DEDICA UNA PAGINATA DEL “FATTO” ALL’AUTODIFESA DELLO STORICO DELL’ARTE: “LE MIE PAROLE HANNO SCATENATO LA RABBIOSA REAZIONE DI TUTTE LE DESTRE ITALIANE: DA ITALIA VIVA A CASAPOUND, PASSANDO PER LEGA E FRATELLI D'ITALIA: L'EFFETTO È STATO QUELLO DI UN 'FASCISMO POLIFONICO'. NESSUNO NEGA LE FOIBE, COME NESSUNO NEGA L'ATROCITÀ DELLE DUE ATOMICHE SGANCIATE SUL GIAPPONE: MA QUESTO NON SIGNIFICA CHE…”