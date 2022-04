“LETTA SERVO DELLA NATO” – ENRICHETTO CONTESTATO AL CORTEO DEL 25 APRILE A MILANO. I MANIFESTANTI HANNO URLATO SLOGAN ANTI-AMERICANI AL SEGRETARIO DEL PD, DEL GENERE: “FUORI I SERVIZI DELLA NATO DAL CORTEO”, E COSE DEL GENERE – LA RISPOSTA DI LETTA: “QUESTA E CASANOSTRA. LA COSTITUZIONE, L’ANTIFASCISMO SONO CASA NOSTRA…” – IN PIAZZA ANCHE LE BANDIERE DELLA NATO: “OGGI COME IERI, DALLA PARTE GIUSTA” - VIDEO

? A #Milano il corteo del #25aprile inizia con gli slogan contro il #Pd. La giornata si è aperta con l'inno sovietico e cori anti-Nato. Si attende l'arrivo del segretario dem #Letta.



? Trovate qui gli aggiornamenti dalle piazze italiane: https://t.co/VZL6LvRUNX pic.twitter.com/DbKZ2hXJkM — Il Foglio (@ilfoglio_it) April 25, 2022

enrico letta al corteo del 25 aprile

25 aprile:a Milano Letta contestato,'servo della Nato'

(ANSA) - 'Letta servo della Nato", 'Fuori i servizi della Nato dal corteo" sono gli slogan che alcuni manifestanti hanno urlato al segretario del PD Enrico Letta che si trova nello spezzone dei democratici del corteo del 25 aprile a Milano. (ANSA)

25 aprile: Letta, questo corteo è casa nostra

(ANSA) - "Questa è casa nostra. La costituzione, l'antifascismo sono casa nostra": è quanto ha detto il segretario del Pd Enrico Letta arrivando al corteo per il 25 aprile a Milano e rispondendo a una domanda sulle critiche al partito ricevute da altri manifestanti con uno sparuto numero che ha chiesto di far uscire il Pd dal corteo.

corteo 25 aprile milano

"Il 25 aprile è la festa dell'unità del Paese contro tutti i fascismi" ed è "là dove dobbiamo tutti essere", ha aggiunto Letta che ha richiamato le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "C'è voglia di lottare per il popolo ucraino contro l'invasore". Sulla presenza o meno di bandiere Nato in manifestazione ha detto che "le polemiche sono superate. Conta l'unità". 'La resistenza è fondamentale per la nostra storia e per il nostro presente per resistere alla violenza", ha aggiunto

bandiere della nato al corteo del 25 aprile STRISCIONE ANTI USA A ROMA PER IL 25 APRILE striscioni pro nato al corteo del 25 aprile