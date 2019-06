10 giu 2019 10:30

“IL LIMITE DEL DOPPIO MANDATO PER I PARLAMENTARI? SOLO GLI STUPIDI NON CAMBIANO IDEA…” - EMILIO CARELLI INIZIA A INOCULARE L’IPOTESI DI UNA MODIFICA DELLO STATUTO PER RIMUOVERE UNO DEI TOTEM DEI CINQUESTELLE - “TRIA? AL SUO POSTO MI SAREI DIMESSO? NON È INAMOVIBILE. LA GIUSTA EVOLUZIONE SAREBBE AVERE UN MINISTRO POLITICO… PER ME ALCUNI MINISTRO E SOTTOSEGRETARI NON SONO STATI ALL’ALTEZZA”