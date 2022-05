“LIMITIAMO GLI INCIDENTI, ALTRIMENTI NON SI SA COSA PUÒ SUCCEDERE” - ENRICO LETTA ACCUSA IL CENTRODESTRA PER L’ELEZIONE DI STEFANIA CRAXI ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE ESTERI DEL SENATO: “HANNO FATTO UN ERRORE, AGGIUNGENDO TENSIONI E ELEMENTI DI ROTTURE. C’È BISOGNO DI UN GOVERNO CHIARO E COESO. DOPO IL VOTO SERVE UN GOVERNO DI LEGISLATURA”. PERCHÉ NON SE LA PRENDE CON IL SUO ALLEATO CONTE, CHE MINACCIA DI FAR CADERE DRAGHI UN GIORNO SÌ E L’ALTRO PURE?

SENATO: LETTA, BASTA INCIDENTI, SERVE SERIA MESSA A PUNTO

(ANSA) - "Limitiamo gli incidenti, altrimenti non si sa cosa può succedere. Se si accumulano gli incidenti si finisce fuoristrada e poi è difficile rimettere la macchina in carreggiata. Io sono una ruota della macchina. Serve una seria messa a punto della situazione. Abbiamo gli occhi del mondo di fronte". Lo afferma il leader del Pd, Enrico Letta alla presentazione del libro di Giovanni Orsina "Una democrazia eccentrica".

SENATO: LETTA, C.DESTRA DI GOVERNO HA FATTO UN ERRORE

(ANSA) - "Il centrodestra di governo ha fatto un errore, ha aggiunto tensioni e elementi di rotture, rendendo una giornata in cui la compattezza della maggioranza ha fatto un gradino in giù. C'è bisogno di un governo chiaro e coeso, non di tensioni ulteriori". Lo afferma il leader del Pd, Enrico Letta alla presentazione del libro di Giovanni Orsina "Una democrazia eccentrica". "Io da oggi esco con più preoccupazione in più: gli incidenti si stanno accumulando e troppi poi possono far deragliare la macchina del governo".

LETTA, DOPO IL VOTO CI SIA UN GOVERNO DI LEGISLATURA

(ANSA) - "La nostra democrazia è profondamente in affanno, con il Parlamento frammentato, tre governi con tre maggioranza diverse. Penso che abbiamo una grade responsabilità di non cadere verso le elezioni per caso, sennò perpetuiamo contraddizioni che non ci permetteranno di fare quello che va fatto. Dopo il voro serve entrare una nuova democrazia in cui i cittadini si possano riconoscere". Lo afferma il leader del Pd, Enrico Letta alla presentazione del libro di Giovanni Orsina "Una democrazia eccentrica". "Serve un governo per tutta la legislatura".

