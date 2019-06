CADDE IL 20 LUGLIO – DI MAIO È OSSESSIONATO DALL’ULTIMO GIORNO UTILE PER VOTARE A SETTEMBRE: ARRIVARCI CON IL GOVERNO ANCORA INTEGRO VUOL DIRE CHIUDERE PER SEMPRE LA POSSIBILITÀ DI UN VOTO NEL 2019 – DOPO IL VIAGGO A WASHINGTON DA PREMIER IN PECTORE, SALVINI POTREBBE USARE LE DEBOLEZZE DI CONTE PER SCATENARE L’INFERNO CON BRUXELLES E OTTENERE UN PLEBISCITO, MA GLI CONVIENE? NON È MEGLIO SCARICARE LA PESANTISSIMA MANOVRA SU TRIA E DI MAIO?